Palma se reivindica en Fitur como capital cultural del Mediterráneo con la mirada puesta en 2031

Palma defiende en Fitur su candidatura a la capitalidad cultural de 2031. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha reivindicado la condición de Palma como capital cultural del Mediterráneo, a lo largo de su intervención en la Feria Turística Internacional (Fitur) 2026, que ha arrancado este miércoles en Madrid.

El primer edil encabeza una comitiva municipal en la que participan también el regidor de Cultura, Javier Bonet; el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta, y el gerente de la Fundación Palma 365, Pedro Homar.

Martínez ha comenzado su discurso defendiendo los principales aspectos que caracterizan a la candidatura Palma 2031, con la que la ciudad aspira a asumir la capitalidad europea de la cultura durante este período, sólo unos días después de que el Ministerio de Cultura ratificara las nueva candidaturas que compiten en España por conseguir la nominación. Cabe recordar que a principios de marzo se darán a conocer los nombres de los tres aspirantes que habrán conseguido superar el primer corte.

No obstante, el alcalde ha indicado en Fitur que Palma "es ya una gran capital cultural, y, sin duda, un punto de referencia de la vida creativa y artística que tiene lugar en el Mediterráneo".

En este sentido, ha recordado que la apuesta por la cultura ha guiado la hoja de ruta del gobierno municipal desde el inicio de la legislatura, teniendo siempre presente la proyección nacional e internacional de la ciudad y, al mismo tiempo, la satisfacción de las aspiraciones del residente mediante la ejecución de proyectos emblemáticos que "constituyen la piedra angular del proceso de transformación que ha iniciado Palma".

Entre estas actuaciones, Martínez ha destacado el centro de interpretación de la Plaza Mayor, las Torres del Temple, la remusealización del Castillo de Bellver, junto, según ha indicado, otras muchas intervenciones que apuestan por la calidad, la excelencia y la innovación.

En relación a este último punto, el primer edil ha destacado que Palma 2031 es, ante todo, "una candidatura innovadora que ha introducido conceptos y metodologías singulares y únicos, que no se repiten en otras propuestas".

Jaime Martínez ha recordado que Palma es la única de las ciudades que participan en el proceso que ha apostado por la participación colectiva, habiendo articulado la conformación de la candidatura en torno a dos mesas de trabajo que reúnen a prestigiosos expertos.

"Palma 2031 se fundamenta sobre una estructura global y coral que incorpora todos los elementos de valor que aporta el municipio, la isla y la comunidad a la cultura que nos es propia", ha indicado.

Martínez ha remarcado también el hecho de que la propuesta se sitúa en la vanguardia y parte de la consideración del arte y la cultura como elementos de transformación social y económica.

APOYO AL MALLORCA PHOTOFEST

Por otra parte, el alcalde ha aprovechado la tribuna de Fitur para manifestar el apoyo del Ayuntamiento al Mallorca PhotoFest 2026 -Festival Internacional de la Imagen de Mallorca, un evento con periodicidad bianual que, a partir de este año, recuperará el legado de Palma Photo gracias a la iniciativa y la coordinación de la asociación Art Palma Contemporani.

A la presentación de la futura edición de PHOF-Mallorca PhotoFest han asistido el presidente de la entidad organizadora, Fran Reus; el director del proyecto, Xavier Fiol, y la comisaria, Montserrat Torras.

Además del Ayuntamiento de Palma, el evento cuenta con el apoyo de otras instituciones, como el Consell de Mallorca, a través del Arxiu del So i la Imatge, y el Govern, a través del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

Igualmente, se han involucrado equipamientos culturales de referencia, como Es Baluard-Museu d'Art Contemporani de Palma; la escuela universitaria Adema; CaixaFòrum Palma; Casa Planas; la Fundació Joan March y la Fundació Pilar y Joan Miró Mallorca.

Por parte de Cort, cabe destacar la colaboración que ha prestado para la organización de una de las actividades de mayor relevancia de todas las que acogerá la programación de PHOF, como es la doble inauguración de la exposición de Joan Fontcuberta en el Casal Solleric y el Centro Internacional de Fotografía 'Toni Catany', donde también tendrá lugar el acto de clausura.

Joan Fontcuberta es uno de los principales referentes mundiales en su campo, habiendo sido distinguido con el premio Hasselblad, galardón que, según la prensa especializada, equivale al Nobel de la fotografía. Además, en dos ocasiones, ha sido condecorado con el Premio Nacional, en las modalidades de fotografía y ensayo.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Palma participa también en la exposición que, dentro del marco de PHOF, llevará a cabo Donna Ferrato, premio PhotoEspaña y premio Robert F. Kennedy de fotoperiodismo.

El comisario de esta muestra es el mallorquín Tomeu Coll. Esta edición del festival, la primera de su nueva etapa, se desarrollará del 25 de abril al 30 de agosto.

En palabras del alcalde de Palma, la recuperación de un evento de estas características enriquece aún más la oferta cultural de Palma y refuerza sus aspiraciones de capitalidad.

Según ha asegurado, la puesta en marcha del festival implica "reivindicar la herencia colectiva que dejó atrás Palma Photo, a lo largo de sus sucesivas ediciones, y que es importante aprovechar para que nuestra ciudad sea un punto de referencia, también, dentro del ámbito de la fotografía y la imagen".