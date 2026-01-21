Región de Murcia lleva a Fitur una campaña de Semana Santa que refuerza la conexión con el turismo experiencial

La consejera Carmen Conesa, con los directores generales y representantes de municipios y cofradías en Fitur - CARM

MURCIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nueva campaña de Semana Santa de la Región de Murcia ha sido presentada este miércoles en Fitur por la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, como "una propuesta promocional que refuerza el posicionamiento del destino como una escapada perfecta para las vacaciones de Semana Santa, partiendo del binomio procesiones-turismo, e integrando en un mismo producto tradición, cultura, gastronomía y experiencias turísticas complementarias".

La campaña parte de un hecho diferencial único en el panorama turístico nacional, ya que la Región de Murcia es la única comunidad autónoma de España con seis fiestas de Semana Santa declaradas de Interés Turístico Internacional --Cartagena, Lorca, Murcia, Jumilla, Cieza y la Noche de los Tambores de Mula--, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Durante el acto, Conesa ha destacado que la Semana Santa "es uno de los principales activos culturales y turísticos de la Región por su diversidad, autenticidad y arraigo", y ha subrayado que esta nueva campaña supone "un paso adelante en la forma de contar y proyectar nuestras tradiciones desde una mirada actualizada, unificada y plenamente alineada con el Plan Estratégico de Turismo 2022-2032 de la Comunidad".

En este contexto, se ha presentado el vídeo principal de la campaña, titulado 'Bendita Santa Semana en la Región de Murcia', una pieza audiovisual que recorre las seis fiestas de Semana Santa de Interés Turístico Internacional y las muestra como una vivencia integral que combina la emoción y singularidad de las procesiones con la gastronomía tradicional propia de estas fechas y con experiencias turísticas complementarias.

La presentación se ha completado con una guía digital práctica, concebida como una herramienta para el visitante que aúna toda la información de cada una de estas fiestas, así como de recursos y atractivos turísticos y gastronómicos de cada municipio.

Esta acción supone un hito en la promoción turística de la Región, al ofrecer por primera vez una visión conjunta y coherente de sus seis fiestas de Semana Santa de Interés Internacional, integrándolas en un único relato y reforzando la imagen de la Región como un destino capaz de ofrecer en un mismo viaje una oferta multiproducto.

DESTINO DE BUCEO PARA TODO EL AÑO

La jornada de tarde ha contado también con la presentación en el marco de Fitur de tres nuevos grandes productos subacuáticos que pasan a engrosar el catálogo de turismo azul de la Comunidad, una modalidad que ha permitido evolucionar del tradicional modelo de sol y playa hacia una propuesta más sostenible y experiencial.

El director general del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez, ha dado a conocer estas nuevas iniciativas, que tienen como objetivo "reforzar el posicionamiento de la Región como destino de buceo, mejorar la comprensión y el conocimiento de los ecosistemas marinos y dinamizar el tejido empresarial, especialmente los centros de buceo y los entornos próximos a las zonas de inmersión".

El primer producto presentado ha sido un nuevo catálogo de rutas guiadas por biólogos marinos en el Mar Menor que incluye salidas de buceo con botella y 'snorkel', con un enfoque interpretativo y científico, así como un catálogo de especies autóctonas de la laguna salada.

Además de las visitas interpretativas, el proyecto, que se desarrolla en colaboración con la Asociación Hippocampus, incorpora la realización de censos de especies marinas y seguimiento de fauna, así como acciones de limpieza del fondo marino. Hasta la fecha se han llevado a cabo 12 rutas guiadas y una limpieza de fondos marinos.

El segundo producto presentado ha sido una guía interactiva descargable que recoge 13 itinerarios de 'snorkel' a lo largo del litoral de la Región, que pueden realizarse tanto de forma autónoma como mediante tours guiados por centros de buceo. La consejera ha explicado que los itinerarios y el funcionamiento de las guías y sus elementos de interactividad pueden descargarse en 'https://turismoazul.turismoregiondemurcia.es'.

Por otra parte, se han dado a conocer los ocho puntos de inmersión desarrollados en 3D rotacional, que facilitarán una experiencia inmersiva e interactiva.

Con estas iniciativas, que se encuentran en el marco de la Actuación de Cohesión entre Destinos (ACD) de Turismo Azul-Región de Murcia, financiada con fondos NextGeneration EU, la Región refuerza su estrategia de turismo azul, apostando por la innovación, la sostenibilidad y la divulgación ambiental, y consolidándose como un destino de referencia para el buceo y las actividades subacuáticas durante los doce meses del año.

En este sentido, según la Asociación de Centros de Buceo de la Región, más de 57.000 personas practicaron buceo en la Región de Murcia en 2025, un 8,7 por ciento más que el año anterior, con alrededor de 75.500 inmersiones y más de 21.000 cursos y bautismos de buceo y un impacto económico que alcanza los 2 millones de euros de gasto directo en centros de buceo y un impacto global superior a los 6 millones de euros, considerando alojamiento, restauración, comercio y servicios.