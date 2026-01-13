Soltour firmará acuerdos con destinos internacionales y abordará la desestacionalización en Fitur 2026

Archivo - El turismo internacional en América Latina y el Caribe creció un 5,2% anual en la última década, según el BID - SOLTOUR - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Soltour acudirá un año más a Fitur, durante su 46 edición, tras conmemorar su 50 aniversario el año anterior, con el objetivo de firmar nuevos acuerdos con destinos internacionales y poner en valor el modelo de la turoperación, junto con la presentación de su programación para este 2026, según un comunicado.

Por tanto, el turoperador participará en la cita internacional dentro del stand de Grupo Piñero en el pabellón 3, donde anunciará nuevas operativas y novedades comerciales.

Además, acogerá la tercera edición de las 'Soltour Talks', que este año abordará, a su juicio, una de las temáticas más importantes para el sector en el próximo año: la desestacionalización y la cohesión territorial.

También presentará su operativa de 2026, que se centra en el fortalecimiento de sus destinos estratégicos: República Dominicana, México y las islas españolas, con Canarias y Baleares como ejes fundamentales de la oferta.

Asimismo, este programación se complementa con circuitos por Europa y Egipto, mientras que Montenegro se incorpora como nuevo destino, mientras que Cabo Verde y Albania consolidan su presencia en la operativa de 2026.

Para el director comercial de Soltour en España y Portugal, Luis Santos, 2026 es un año "clave" para afianzar la continuidad de un modelo de turoperación que "lleva cinco décadas demostrando su solidez".

"Nuestro enfoque pasa por reforzar el 'core' del negocio: propuestas de viaje de calidad, destinos estratégicamente conectados y un expertise que garantiza confianza tanto a nuestras agencias como a nuestros partners. Fitur nos permite compartir esta visión de futuro y mostrar lo que somos: un turoperador con raíces muy firmes y una hoja de ruta clara", ha explicado.