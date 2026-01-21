El turismo de Valencia se recupera de la Dana con seis millones de pernoctaciones: "Hemos sabido salir adelante"

Archivo - Varios turistas recorren la ciudad, a 28 de mayo de 2024, en Valencia, - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Valencia atraviesa "un buen momento turístico" y ha registrado en torno a 6 millones de pernoctaciones en 2025, "un volumen muy similar al de 2024 que fue el mejor año de la historia de la ciudad" en términos turísticos.

"Si tenemos en cuenta los momentos complicados de los primeros meses que vivimos en el año 2025 tras la Dana, desde luego yo creo que los datos son para estar orgullosos de que hemos sabido salir adelante", ha valorado la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, durante la presentación en Fitur de los principales eventos de la ciudad para 2026.

Llobet ha destacado la mejora de la estabilidad de la demanda y ha señalado que las tarifas y ocupación hoteleras descendieron menos de un 2% a raíz de la dana del 29 de octubre de 2024 durante el primer cuatrimestre del año.

Asimismo, han crecido un 28% las búsquedas de vuelos con destino a València para el primer trimestre de 2026, en comparación con el primer trimestre del año 2025 en el que aún se notaban los efectos de la riada en la demanda.

La edil ha incidido en que el Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha una estrategia turística que apuesta por el "turismo sostenible, poniendo en el centro de la estrategia al vecino y poniendo todo ese valor añadido que ofrece el turismo al servicio de la ciudad". El reto, ha señalado, es "mantener el éxito pero garantizando siempre el equilibrio".

Paula Llobet ha destacado su presentación la línea de trabajo puesta en marcha para contar con información que permita gestionar de forma eficiente el turismo de la ciudad. Ha subrayado que València se ha dotado de "nuevas métricas, de nuevas fuentes de datos" y fue "la primera ciudad de Europa en tener una plataforma de ciudad inteligente" que permite monitorizar la ocupación de la ciudad y otros datos.

La concejala también ha explicado que se ha puesto en marcha un programas de medición y de control de flujos para "trabajar la distribución de los flujos de turistas en la ciudad" y ha anunciado un proyecto para instalar cámaras en puntos turísticos de la ciudad que permitan tener mapas de calor sobre la afluencia turística.

La concejala ha destacado igualmente la moratoria de viviendas de uso turístico. Igualmente, el consistorio está trabajando en la próxima estrategia de cruceros y en la creación de un microdestino de Pobles del Sud en las zonas de la ciudad afectadas por la Dana.

CRUCEROS

Respecto a la estrategia de cruceros, a preguntas de los medios de comunicación, Llobet ha señalado que en este y otros sectores el gobierno municipal se encontró con una "falta de datos, lo que ha llevado a que en los últimos años no hubiera ninguna gestión de políticas públicas en el ámbito del turismo".

La edil ha señalado que Visit Valencia está realizando un estudio en colaboración con la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y la Cámara de Valencia para obtener datos sobre los que "poder tomar decisiones conjuntas".

Sobre la prohibición de megacruceros en la ciudad, Llobet ha insistido en que se está trabajando y ha puntualizado que "los cruceros se venden con dos o tres años de antelación", y que, "durante estos primeros años, como el equipo de gobierno anterior de izquierda se hizo absolutamente nada, pues no hemos podido actuar". Así, en base a los datos obtenidos en el estudio en curso se podrá regular en el futuro la llegada de cruceros a la ciudad, ha apuntado.

SOSTENIBILIDAD

La concejala ha expuesto que, en paralelo, se ha puesto en marcha un programa de sostenibilidad y que el grado de ejecución de proyectos con fondos europeos en esta materia ha pasado del 1% en 2023 al 75% en ejecución en la actualidad. Además, la ciudad ha solicitado la adhesión a la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible.

Llobet ha explicado también que Valencia ha lanzado la Red Nacional de Destinos Urbanos. "Esta iniciativa es una iniciativa pionera con la cual vamos a defender nuestras realidades específicas, evitando y reduciendo posibles externalidades y compartiendo todo el conocimiento y las mejores prácticas con las ciudades líderes en España", ha señalado.

NATURALEZA, SANTO CALIZ Y GAY GAMES

Paula Llobet ha asegurado que la ciudad está ganando competitividad en el turismo de naturaleza, el turismo médico, de compras, de lujo y otros segmentos del mercado, mientras mantiene sus principales países emisores y refuerza la presencia en países nórdicas y América, con especial atención en Estados Unidos, México y Canadá.

Por otro lado, ha destacado que València se ha "consolidado como destino religioso de relevancia" con el Año Jubilar del Santo Cáliz y la apertura de su nuevo centro de interpretación, que en dos meses ha recibido desde su puesta en marcha ha recibido a 10.000 visitantes. Así. ha explicado que se creará un centro inmersivo para acercar la reliquia de una forma lúdica a las familias.

Llobet ha destacado hitos culturales como la sede de la Hispanic Society of America o el nuevo Espai Valdés. También ha puesto el foco iniciativas como el World Paella Day, la Maratón y los Gay Games.

Finalmente, preguntada en declaraciones a los medios por si el Ayuntamiento de València podría replantearse la aplicación de una tasa turística, Llobet ha zanjado que "en València no hay marco legal" para aplicarla.