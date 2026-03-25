Brindos, Lac & Château despierta los sentidos: paseo olfativo entre perfumes, spa nocturno y relax frente al lago

Archivo - Seis experiencias para vivir el verano más especial y exclusivo en el lago del castillo de Brindos - MATHILDE_RANCHON - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hotel Brindos, Lac & Château, ubicado en la localidad vascofrancesa de Anglet, ha presentado una nueva estrategia de experiencias sensoriales y programas de bienestar destinados a consolidar el complejo como un referente del turismo de salud y exclusividad en el sur de Francia.

El establecimiento, situado a orillas de uno de los lagos privados más grandes del país, ha diseñado un catálogo de actividades que vinculan el entorno natural de sus 12 hectáreas de dominio con la alta perfumería, la cosmética técnica y el ejercicio físico guiado.

La propiedad, que cuenta con 29 habitaciones y suites además de 10 alojamientos flotantes sobre el lago, ha reforzado su oferta con iniciativas como las "paseos olfativos" en colaboración con la firma Maison Divine.

Esta propuesta gratuita, programada para los días 4 de abril y 23 de mayo, permite a los huéspedes explorar las esencias naturales de los jardines del castillo, como la hiedra, el laurel y la magnolia, mientras descubren los procesos de creación de fragancias de lujo.

La experiencia se integra en un concepto de bienestar holístico que busca la reconexión de cuerpo y mente a través de los sentidos.

De cara a la temporada estival, el hotel ha anunciado la reapertura de su cabina flotante exterior para tratamientos estéticos, coincidiendo con la campaña del Día de la Madre en Francia.

Entre el 31 de mayo y el 30 de junio, el centro ofrecerá tratamientos faciales en formato dúo, orientados al segmento de lujo familiar.

Asimismo, el próximo 6 de julio se celebrará una nueva edición de 'Les Nocturnes au Spa', un ritual nocturno que combina sesiones de pilates dirigidas, tratamientos individuales y un buffet gastronómico saludable, con el objetivo de diversificar el uso de las instalaciones hidrotermales más allá del horario convencional.

En el ámbito de las estancias de larga duración, Brindos ha lanzado tres programas de bienestar personalizados -Détox, Vitalidad y Belleza- desarrollados junto a la firma francesa Gemology.

Estos paquetes, que parten desde los 1.573 euros por persona, incluyen cuatro noches de alojamiento en régimen de media pensión y una planificación integral de tratamientos, actividades deportivas y sesiones de coaching.

El programa Détox está enfocado específicamente en la purificación orgánica, mientras que las opciones de Vitalidad y Belleza se orientan a la reactivación energética y el cuidado dermatológico avanzado, respectivamente.

Con esta ofensiva de servicios premium, el hotel Brindos, Lac & Château busca atraer a un viajero internacional que prioriza la privacidad y el tratamiento personalizado en entornos singulares.

La combinación de arquitectura histórica, alojamiento de vanguardia sobre el agua y colaboraciones estratégicas con marcas de cosmética y perfumería francesa sitúan al complejo como uno de los activos más dinámicos de la oferta turística del País Vasco francés para el presente ejercicio.