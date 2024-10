Escarrer (Meliá) ve "necesario" poner límites a la masificación y reconsiderar "qué modelo queremos para España"

Pide "erradicar" la oferta ilegal de alquiler vacacional y ve como una "oportunidad" para la firma la situación geolítica en Oriente Próximo



MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente y el consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, considera "extremadamente necesario" poner límites al crecimiento del turismo que deriva en masificación y ha llamado a reconsiderar "qué modelo queremos de turismo para el futuro, tanto para España como para otros lugares de Europa".

Así lo ha manifestado en una entrevista en el Desayuno de Trabajo de CEDE de este miércoles, en la que ha alertado de un crecimiento "descontrolado" del alquiler turístico en España, abogando por regularlo.

"Yo no estoy en contra del alquiler vacacional, estoy en contra del alquiler vacacional ilegal y eso tendríamos que erradicarlo de inmediato", ha añadido durante su intervención.

Sin embargo, ese aspecto no es el único que "resta competitividad" al sector, según el presidente de Meliá. Así, ha señalado que se deberían eliminar "aquellos supuestos guías que no lo son, los taxis piratas, las 'party boats' o las fiestas que se hacen en Ibiza con DJ en determinadas casas".

"En estos momentos de bonanza del sector es cuando hay que ser contundentes con ese tema, porque si no, nos puede pasar factura a medio y largo plazo", ha asegurado.

Además, ha lamentado que España haya perdido una "súper gran oportunidad" de no tener un Perte específico para el sector turístico. "Es un gran fallo, porque nos resta competitividad", ha insistido.

"España es el destino turísticamente hablando más competitivo a nivel mundial, porque ponemos en valor lo que nos hace únicos, además del sol y la playa, que es necesario, pero no es suficiente. También está nuestro patrimonio, cultura, gastronomía, medio ambiente o infraestructuras", ha defendido sobre este tema.

LA SITUACIÓN EN ORIENTE PRÓXIMO, UNA "OPORTUNIDAD" PARA MELIÁ

Sobre si la situación geopolítica actual de Oriente Próximo puede ser una oportunidad o una amenaza para Meliá, el presidente ha respondido que, a corto plazo, "definitivamente es una oportunidad".

"Lo que está pasando en Oriente Medio, que no es bueno para nadie ni para el sector turístico, es una experiencia especial a corto plazo en destinos como Egipto, que es el competidor en invierno de Canarias", ha explicado.

En su opinión, Egipto va a tener un invierno "desastroso" turísticamente, por lo que "va a favorecer a otros destinos, como puede ser Canarias". No obstante, ha insistido que "hay que ser bueno por méritos propios y por ser competitivos, no por desgracias ajenas".

PROBLEMA DE ABSENTISMO LABORAL EN ESPAÑA

Sobre la dificultad para encontrar talento entre los trabajadores, Escarrer ha señalado que el personal base depende de "dónde estemos" y hay que aplicar diferentes estilos, afirmando que Asia o el Caribe no tienen "tantas dificultades" para atraer talento.

Sin embargo, en Europa ha señalado que "se ha instaurado un bienestar que puede ser, hasta cierto punto, una rémora y que la gente tiene muy claros sus derechos, pero quizás no tan claras sus obligaciones".

En el caso de España, ha apuntado que el absentismo laboral "no ayuda". En este punto, ha señalado que a nivel global ha crecido, pasando del 4,2% a más del 14,8%. "Estos son 25 millones de euros que nos cuesta al año este absentismo. No digo que no esté justificado, pero realmente llama la atención el crecimiento que ha habido", ha manifestado.