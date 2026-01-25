The Site Ibiza: El nuevo paraíso de lujo con StreetXO, Hell's Kitchen y los mejores chefs del mundo

Archivo - The Unexpected Ibiza Hotel - PHG - Archivo

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Palladium Hotel Group ha anunciado la próxima inauguración de The Site Ibiza, un ambicioso proyecto integral que combina hospitalidad de lujo, retail exclusivo, arte contemporáneo y un hub gastronómico de primer nivel mundial.

Este destino, ubicado en Playa d'en Bossa, se posiciona como un hito que eleva la oferta sofisticada y vanguardista de Ibiza, atrayendo tanto a residentes locales como a viajeros internacionales.

The Site Ibiza integra dos hoteles de cinco estrellas con conceptos diferenciados: The Site Ibiza Hotel, que reabrirá tras una renovación completa dirigida por el diseñador Lázaro Rosa-Violán, ofreciendo una sofisticación mediterránea; y The Unexpected Ibiza Hotel, inaugurado en 2025, con una propuesta vibrante y contemporánea enfocada en el lifestyle y el entretenimiento.

El proyecto incluye también Ibiza Gallery, un espacio creativo que fusiona boutiques de moda, pop-ups de marcas internacionales y exposiciones de arte contemporáneo en colaboración con Cardi Gallery, consolidándose como un enclave clave para el estilo y la creatividad en la isla.

El corazón del complejo lo constituye su hub gastronómico, que reúne algunas de las propuestas más influyentes del panorama internacional.

Entre las novedades para 2026 destacan la llegada de StreetXO, el concepto callejero y explosivo del chef Dabiz Muñoz; COYA, con su inmersiva cocina peruana y experiencias lifestyle que incluyen el Pisco Bar; y Leña, el steakhouse de Dani García centrado en la brasa, con platos icónicos como el aguacate asado o el ribeye de vaca vieja.

Estas aperturas se suman a restaurantes ya consolidados en el ecosistema de Palladium en Ibiza, como Hell's Kitchen de Gordon Ramsay, inaugurado recientemente y conocido por su fusión de cocina espectacular y show; Sublimotion, el pionero performance gastronómico creado por Paco Roncero y Eduardo Gonzáles; y TATEL Ibiza, que reinterpreta la cocina española con elegancia internacional.

Con esta iniciativa, Palladium Hotel Group refuerza su apuesta por el segmento de lujo y lifestyle en Ibiza, donde ya gestiona propiedades emblemáticas.

El grupo subraya su compromiso con la innovación, el interiorismo curado y un servicio especializado, con el objetivo de redefinir la experiencia en la isla a través de la gastronomía, la cultura y la hospitalidad.