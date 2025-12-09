Azulmarino y la gira 'Lux' de Rosalía en España: Packs oficiales hotel + entrada

Azulmarino (W2M) ofrece packs oficiales hotel + entrada para los conciertos de la gira 'Lux' de Rosalía en España. - AZULMARINO (W2M)

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Azulmarino ofrecerá los packs oficiales de hotel + entrada para los conciertos de la gira 'Lux' de Rosalía en Madrid y Barcelona, disponibles a partir del próximo 11 de diciembre a las 10.00 horas a través de los canales habituales de su red de agencias, en la plataforma livemusic.azulmarino.com y en el apartado "Viajes" de la página oficial de Live Nation.

Además, la plataforma livemusic.azulmarino.com ofrecerá una solución específica para quienes ya hayan adquirido su entrada de manera independiente puedan reservar su hotel con Azulmarino, beneficiándose de opciones seleccionadas: alojamientos cercanos a los recintos, condiciones preferentes, facilidades para viajeros y servicios diseñados para quienes convierten un concierto en una escapada.

Esta iniciativa forma parte de la reciente alianza que World2Meet (W2M) mantiene con Live Nation España, con el objetivo de reforzar su oferta en turismo musical.