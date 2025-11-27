Compromiso verde en Madeira: 'Explora, Respeta, Preserva'

Madeira preenta nueva campaña turística para reforzar el compromiso con la sostenibilidad del destino - TURISMO DE MADEIRA

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Visit Madeira ha lanzado una nueva campaña de concienciación que busca que visitantes y residentes asuman un papel activo en la preservación y mejora de Madeira y Porto Santo, en el marco de un plan estratégico que busca el equilibrio entre el crecimiento turístico y la sostenibilidad.

La campaña se presenta bajo el lema 'Explora. Respeta. Preserva' y es el primer paso de una iniciativa de mayor alcance que forma parte del programa 'Upgrade - Madeira Tourism'.

La acción se enfoca en fomentar un turismo respetuoso con la naturaleza y la cultura locales, buscando prácticas que protejan los ecosistemas y valoren la autenticidad del archipiélago.

La iniciativa busca reforzar el compromiso con la sostenibilidad y la relación armónica entre turistas y la comunidad local. Con una perspectiva a largo plazo, Visit Madeira busca inspirar comportamientos responsables y transformar a cada visitante en un "verdadero aliado del destino".

Visit Madeira, junto con entidades como el Instituto de Bosques y Conservación de la Naturaleza y la Dirección Regional de Turismo, lanzará una campaña institucional adicional y aplicará diversas medidas para una mejor gestión del territorio y los puntos de interés turístico.