Las Cortes proponen formar en el aeropuerto de Huesca técnicos de mantenimiento de aeronaves

ZARAGOZA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Fomento de las Cortes de Aragón ha propuesto este martes, para dar solución al aeropuerto de Huesca, firmar un acuerdo con AENA para promover la formación profesional de los técnicos de mantenimiento de aeronaves y la creación de enseñanzas propias junto a las Universidades de Zaragoza y de San Jorge.

El diputado Alberto Izquierdo (PAR), autor de la iniciativa, ha iniciado su intervención haciendo alusión a que "es primordial buscar una salida, a pesar de que Aena no es competencia del Gobierno de Aragón, lo que sí debemos hacer es buscarle una utilidad distinta al transporte de viajeros, como puede ser la firma de nuevos acuerdos para formación por parte de universidades de Aragón".

Por otro lado, Izquierdo ha recordado que "no se puede dejar un proyecto de 66 millones de euros invertidos en una ciudad con una infraestructura que no da nada ya, sobre todo cuando puede dar riqueza y explotación". Así, ha finalizado señalando que "esta idea probablemente le guste a AENA y tenemos que hacer algo con la proposición de ideas ahora, sin pensar en lo que no se hizo antes".

Para el diputado del PP Antonio Romero, "sabiendo que no tenemos competencias y que entendemos que este es un problema endémico que venimos arrastrando, el Gobierno de Aragón está intentando trabajar para arreglarlo".

Además, ha aclarado que el director competente de la materia en la Consejería de Fomento "se ha reunido en dos ocasiones con AENA, con varias compañías aéreas para que operen desde otras partes de España y se están valorando opciones para la próxima temporada de esquí".

Por su parte, la parlamentaria del PSOE María Rodrigo ha reconocido que "es de vital importancia darle un impulso al aeropuerto y, como no puede ser de otra manera, la formación es una buena opción". Asimismo, ha insistido ante el órgano sectorial que "ya se contactó en el pasado con AENA y todo se quedó en fotos" y ha advertido de que "la alcaldesa de la ciudad y el presidente de Aragón, aunque no tengan competencias, sí que pueden ir a Madrid a pedir".

La parlamentaria de VOX Carmen Rouco ha mencionado que "nuestro compromiso ya viene de otras legislaturas y a nosotros ya nos hubiera gustar tener soluciones antes para que Huesca disfrute de la revitalización de su territorio". Así, Rouco ha rogado "buscar más imperativos para resolver los desafíos en los que se encuentra Huesca para incrementar su potencial".

Desde CHA, Joaquín Palacín ha expuesto que "tener un pasajero cada dos días recuerda el poco uso que tiene, además de que la inversión que se hace en mantenimiento es de dos millones de euros". En esta línea, ha celebrado "este tipo de iniciativas, que son buenas para impulsar a esta ciudad y estas instalaciones, sobre todo con usos formativos, puesto que de otra forma será muy complicado buscarle usos".

En representación de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte ha lamentado que "este aeropuerto en la actualidad, cuyo mantenimiento cuesta dos millones de años y tiene el número más bajo de pasajeros de toda España, se ha convertido en un aeropuerto sin nada tras el cierre de la escuela de pilotos". Además, Guitarte ha enfatizado que "disponer de un aeropuerto libre para formación es una suerte, quizá convendría haber pedido ayuda a especialistas del sector aeronáutico".