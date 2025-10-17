El empleo turístico en España supera los 2,92 millones de afiliados tras aumentar un 2,2% en septiembre

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de afiliados a la Seguridad Social vinculados a actividades turísticas ascendió a 2.925.229 ocupados en septiembre, lo que supone un 2,2% más con respecto al mismo mes del año anterior y un aumento en términos absolutos de 62.998 trabajadores, según datos de Turespaña.

En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que para este mes creció un 2,3% interanual, el empleo turístico supone el 13,5% del total de afiliados.

En septiembre, la variación de los afiliados fue positiva en todas las ramas turísticas. Así, en hostelería se registró un alza de 25.977 afiliados (13.148 en los servicios de alojamiento y 12.829 en los servicios de comidas y bebidas), mientras que en agencias de viajes se registra un incremento de 1.415 trabajadores. En las otras actividades turísticas el aumento fue de 35.606 trabajadores.

Por su parte, la cifra de asalariados en el sector turístico, una de las variables utilizadas por el Ministerio para evaluar la mejora en la calidad del empleo turístico, y que representa el 82,6% del total de trabajadores afiliados en dicho sector, aumentó un 2,5% interanual.

Por ramas de actividad, el empleo asalariado se incrementó tanto en agencias de viajes y operadores turísticos (1,6%) como en hostelería (1,6%), y dentro de ésta, aumentó un 2,9% en los servicios de alojamiento y un 1,1% en los servicios de comidas y bebidas.

Por comunidades autónomas, el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos durante septiembre subió en todas las regiones, excepto en Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura y Aragón.

En cifras absolutas, el mayor incremento se dio en Andalucía (7.527 afiliados más), mientras que en términos relativos el mayor aumento se dio en Canarias (2,6%) y Comunidad Valenciana (2,5%).

((HABRÁ AMPLIACIÓN))