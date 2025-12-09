Fundación Intermundial, Fitur y OMT abren convocatoria del Premio de turismo responsable y sostenible - FITUR

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación Intermundial, en colaboración con la Feria Internacional de Turismo (FITUR) y la Organización Mundial de Turismo (OMT) pone en marcha la convocatoria del IX Premio de Turismo Responsable y Sostenible.

Este premio, abierto a todos los expositores de la feria turística, tiene como objetivo reconocer a aquellas empresas turísticas y destinos que durante el último año hayan destacado por su compromiso con el desarrollo de un turismo responsable, sostenible y respetuoso con el entorno, la economía y las comunidades local.

El Premio de Turismo Responsable y Sostenible cuenta con cinco categorías, que abarcan el ámbito global de la actividad turística: hostelería, transporte, productos y servicios turísticos, destinos, social media, y medios de comunicación.

Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres acciones por categoría. La presentación de candidaturas que se realizará a través de la web estará abierta hasta el próximo día 7 de enero y la entrega de galardones tendrá lugar el miércoles 21 de enero de 2026 en el marco de Fitur.