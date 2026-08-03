Galicia estrena su gran Camino del Litoral: más de 1.300 km de ruta costera señalizada y con App propia

La conselleria de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visita uno de los tramos señalizados del Camino del Litoral a su paso por el ayuntamiento de Soutomaior - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha avanzado este lunes que a lo largo de esta semana está previsto que queden íntegramente finalizados los trabajos de señalización del Camino del litoral de Galicia, una ruta con 52 etapas que vertebra la comunidad de norte a sur a través de un recorrido de más de 1.370 kilómetros por la costa.

Durante una visita a uno de los tramos señalizados a su paso por el ayuntamiento de Soutomaior, la responsable autonómica ha explicado que ya están instalados 79 paneles informativos dotados con código QR para que el usuario pueda obtener más datos sobre una zona concreta o la ruta en general y que se continúa avanzando en la colocación del resto de señales y elementos diseñados para identificar las diferentes etapas del trazado.

Con un presupuesto de unos 200.000 euros, los trabajos que ultima el departamento autonómico incluyen también la colocación de 249 elementos de pequeña señalización, que permitirán seguir el itinerario de forma continua; 25 señales direccionales, que reforzarán la orientación en las principales cruces y cambios de dirección; y cinco elementos especiales de señalización, instalados en puntos singulares para mejorar la seguridad y la continuidad del itinerario.

En todo caso, una vez completada la instalación de los paneles informativos en los 78 ayuntamientos por los que discurre el Camino del litoral, la conselleira ha destacado que este verano ya se puede recorrer Galicia, desde Ribadeo hasta A Guarda, a través de una única ruta para peatones y ciclistas, diseñada para conectar los caminos costeros ya existentes y que incluye, además, dos variantes fluviales en los ríos Miño y Ulla.

En este sentido, ha destacado que el objetivo principal de su departamento al promover esta actuación -prevista en la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral para "poner en valor el patrimonio, el paisaje y la singularidad de la costa más larga de España"- es ofrecer a ciudadanos y visitantes "otra forma de descubrir Galicia", al tiempo que contribuye a fomentar un turismo sostenible y desestacionalizado que permita explorar la comunidad tanto en enero como en pleno mes de agosto.

Asimismo, Ángeles Vázquez ha explicado que además de la nueva identidad gráfica y visual diseñada para identificar de forma uniforme todo el Camino del Litoral e integrada con el paisaje mediante materiales sostenibles y de bajo impacto, su departamento ha desarrollado una aplicación específica para móvil (disponible para descarga desde el pasado 1 de julio, en versión para iOS y Android) que incluye todas las etapas del itinerario, información sobre los elementos recogidos en el Catálogo de bienes de valor cultural en el litoral y otros datos de interés sobre el patrimonio natural característico del entorno.

En total, la Xunta ha movilizado inversión de más de 1,5 millones de euros para hacer realidad el Camino del Litoral, abarcando todas las fases del proyecto, desde la definición del trazado hasta su puesta en servicio, incluida la identidad visual, la señalización, la App y las actuaciones y trabajos previstos para la mejora del trazado, el refuerzo de la seguridad y la limpieza de hincas, que se seguirán desarrollando en los próximos meses.