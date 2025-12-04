La individualidad impulsará los viajes en 2026 con experiencias ultrapersonalizadas

Archivo - Viajera mirando paisaje - MATTIA_PANUNZIO - Archivo

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Los viajes en 2026 se definirán por la individualidad y la búsqueda de experiencias ultrapersonalizadas que reflejen las pasiones y peculiaridades de cada viajero.

Así lo desvela la décima edición del Informe de Predicciones de Viaje de Booking.com, publicado este jueves, que señala que los viajeros buscarán rechazar las convenciones en favor de preferencias distintivas, desde pruebas de compatibilidad de pareja hasta destinos místicos.

El estudio, basado en datos de más de 29.000 viajeros de 33 países, posiciona la tecnología como un actor clave para hacer posibles estos viajes a medida. Los resultados apuntan a que las vacaciones se volverán más experimentales y fieles a la identidad de los viajeros.

RETIROS DE FANTASÍA ROMÁNTICA Y CASAS HUMANOIDES

Una de las tendencias más destacadas es el auge de los 'Retiros inspirados en fantasías románticas'. La relación entre historias y viajes se estrecha, y los viajeros no solo se sumergen en novelas de género romántico, sino que buscan experiencias inmersivas con castillos encantados, bosques místicos y banquetes medievales.

Según los datos, más de siete de cada diez viajeros españoles (77%) estarían interesados en visitar un destino inspirado en el género romántico. Esta tendencia va más allá del simple turismo: casi la mitad de los españoles (47%) está dispuesto a participar en una escapada centrada en su libro, película de fantasía o juego de rol favorito, y el 77% está abierto a sugerencias impulsadas por Inteligencia Artificial (IA) relacionadas con esta estética.

En cuanto a los alojamientos, el informe predice una evolución hacia las 'Casas humanoides'. El 80% de los viajeros españoles está dispuesto a reservar una casa de vacaciones mejorada robóticamente, donde la IA se encargue de tareas como la limpieza o la gestión energética. Un 47% de los interesados vería la presencia de robots de limpieza como un factor decisivo en la reserva.

TEST DE COMPATIBILIDAD Y SOUVENIRS CULINARIOS

El viaje también se transformará en la mejor 'Prueba de turbulencias' o test de compatibilidad. Más de dos tercios (70%) de los españoles están dispuestos a viajar con una pareja potencial, un compañero de trabajo o un nuevo amigo para evaluar la solidez de la relación. El 64% consideraría ir a un lugar remoto para ver cómo gestiona la otra persona la incertidumbre.

Por otro lado, la gastronomía influirá en los recuerdos de viaje. Los 'Souvenirs culinarios' reemplazarán a los imanes de nevera, con un 65% de los españoles considerando comprar utensilios de cocina o artículos de despensa de diseño durante sus vacaciones, transformando sus cocinas en auténticos escaparates culturales. Además, más de la mitad (56%) viajaría a un destino específicamente conocido por sus productos de despensa artesanal.

Otras tendencias clave para 2026 incluyen destinos estelares, la vuelta de los road trips o vacaciones de skincare.

Casi la mitad de los viajeros (41%) consideraría cambiar sus planes si un asesor o guía espiritual sugiriera que no es el momento adecuado. Un 36% ajustaría sus viajes basándose en la astrología, como si Mercurio estuviera retrógrado.

Además, el 84% está abierto a compartir el coche en vacaciones, abriendo la puerta a la espontaneidad y la posibilidad de conocer nuevos compañeros de ruta, según el informe de Booking.

Los viajes de bienestar se centrarán en la piel, con el 83% de los españoles dispuesto a reservar vacaciones con tratamientos adaptados a sus necesidades personales, e incluso un 58% consideraría usar IA para identificar destinos que encajen con sus necesidades de cuidado de la piel.

Finalmente, el informe señala el auge de las 'Aficiones silenciosas' para encontrar la calma en la naturaleza, el deseo de 'Pasaporte al pasado' para recrear recuerdos con tecnología de mapeo fotográfico, y la tendencia de los 'Hitos modernos', donde el 73% justifica unas vacaciones simplemente por haber trabajado duro, sin esperar a un motivo tradicional.