Lonely Planet sitúa a León entre los 50 mejores destinos del mundo para viajar en 2027

Archivo - Catedral de León. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía de guías de viajes Lonely Planet ha hecho pública este miércoles su selección Best in Travel 2027, en la que reúne 50 destinos inspiradores --divididos en 25 lugares clave y 25 experiencias inmersivas-- recomendados por su red internacional de editores y autores para planificar los desplazamientos del próximo año.

En la representación española, la ciudad de León se sitúa en la categoría de lugares imprescindibles en Europa junto al Véneto (Italia), Dessau (Alemania), Skanör-Falsterbo (Suecia) y Sibenik (Croacia).

El equipo editorial resalta el "encanto atemporal" de la capital leonesa, definiéndola como una de las urbes medievales más evocadoras y atractivas del continente.

El catálogo completo se distribuye geográficamente entre América, Europa, África y Oriente Medio, Asia y Oceanía.

En el apartado de destinos destacan entornos como Nuevo México (EE.UU.), Bariloche (Argentina), Bocas del Toro (Panamá), Okinawa (Japón), Danang (Vietnam), Rabat (Marruecos) o la región costera de El Tweed (Australia).

Paralelamente, el apartado de experiencias seleccionadas prioriza el turismo sin prisas y la inmersión local. En este bloque sobresalen propuestas como las rutas enológicas en el Valle de Guadalupe (México), las clases de tango en Buenos Aires (Argentina), el senderismo por el St Cuthbert's Way (Reino Unido), la navegación por el territorio de orangutanes en Sarawak (Malasia) o los safaris a pie en el Parque Nacional de Gombe (Tanzania).

Desde la firma neoyorquina subrayan que la lista busca responder al cambio en los hábitos de consumo del viajero, que busca de forma prioritaria alejarse de las masificaciones turísticas, reconectar con la naturaleza y respaldar las economías locales a través de itinerarios auténticos y personalizados.