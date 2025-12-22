Luces, mercadillos y artesanía en Vitoria-Gasteiz esta Navidad - GRAN HOTEL LAKUA

Luces sostenibles, mercados artesanales, tradición y gastronomía local se unen para hacer de la capital vasca un destino navideño único en España.

Cuando se iluminan las calles empedradas de Vitoria-Gasteiz, la ciudad se transforma en un escenario de cuento. La 'Green Capital' despliega su espíritu más cálido con un programa repleto de magia, cultura y sabor. Mercadilos, belenes, música en vivo y miles de experiencias invitan a vivir una Navidad diferente, donde la tradición se funde con la innovación.

Vitoria-Gasteiz da la bienvenida a la Navidad con un ambiente que combina la belleza de su casco histórico adornado con luces LED, desde finales de noviembre, con cientos de actividades para que pequeños y mayores disfruten de la época más mágica del año.

Una de las primeras paradas en este recorrido navideño tiene que ser el tradicional Belén monumental de la Florida, con más de 200 figuras artesanales. Este nacimiento esta compuesto por figuras de tamaño natural creadas por artistas locales. En 1962 se instaló por primera vez y desde entonces se ha convertido en una visita obligatoria durante las navidades.

La segunda parada se encuentra a pocos pasos. El mercado navideño invita a descubrir productos locales, artesanía y delicias gastronómicas mientras suena la música de corales y bandas locales.

Durante las Navidades, la calle Independencia y la Plaza de los Celedones de Oro acoge a 35 puertos de artesanía, tanto local como de fuera de la ciudad. Una oportunidad única para conseguir piezas especiales; o saborear productos locales en el Mercado agrícola o en el Mercado Navideño de Aenkomer.

Este año las atracciones estrella serán una noria gigante de 24 cabinas climatizadas, de 30 metros, junto con un carrusel clásico ubicados en la centrica Plaza de la Virgen Blanca, y la pista de hielo situada en el Parque de la Florida, ambos lugares son ideales para disfrutar de momentos en familia.

Además, si queréis vivir realmente la tradición no os podéis perder el desfile del Olentzero y Mari Domingi, quienes la tarde del 24 de diciembre recorrerán las calles de la ciudad para repartir carbón de casa en casa y así hacer frente al frío del invierno, aunque también trae algún que otro regalo.

