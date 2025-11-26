Madrid se viste de azul en Navidad con catas y una cena con maridaje para recorrer el universo Johnnie Walker Blue Label - JOHNNIE WALKER BLUE LABEL

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estas Navidades, Madrid se viste de azul con la apertura de Johnnie Walker Blue House, una 'pop-up' ubicada en Mom Culinary Institute desde este miércoles hasta el 18 de diciembre, que acogerá un espacio inmersivo que ofrece catas y cenas maridadas en torno al whisky más icónico de la casa.

Durante tres semanas, los amantes de este destilado podrán disfrutar de experiencias únicas pensadas para descubrir los matices y la artesanía que se esconde detrás de Johnnie Walker Blue Label desde diferentes perspectivas.

Dos propuestas diferenciadas son las protagonistas de estas semanas como son The Blue Tasting Ritual y The Blue Odyssey, que combinan gastronomía, lujo y el arte de la mezcla escocesa en un entorno pensado para celebrar la excelencia.

'The Blue Tasting Ritual' es una cata inmersiva y única de 50 minutos que celebra la artesanía del whisky escocés a través de tres ediciones extraordinarias, algunas difíciles de probar, que irán maridadas con una tapa única. Así, los visitantes estarán guiados por un anfitrión experto que les descubrirá la suavidad de Johnnie Walker Blue Label, maridado con gamba azul de Nueva Caledonia y caviar azul del Antártico; la elegancia de John Walker & Sons King George V, acompañado de un taco de wagyu con caviar, y la intensidad invernal de Johnnie Walker Blue Label Ice Chalet, servida con una trilogía de chocolates artesanales.

Unas catas, que se celebran en el restaurante Bancal, dentro de Mom Culinary Institute, en tres turnos diarios desde las 18.00 horas hasta las 20.00 horas a un precio de 29 euros, cantidad que se podrá descontar en la compra de cualquiera de las ediciones especiales de la marca al término de la actividad.

Y la propuesta más sibarita es la 'The Blue Odyssey', una experiencia gastronómica de dos horas y media en una cena maridada (89 euros) con las ediciones más exclusivas de la marca escocesa. Un menú, diseñada por Miguel Vidal, chef de Bancal, compuesto por seis pases que viajan desde una mariscada de temporada, que se degusta con un cóctel en la capilla del espacio, o una merluza en caldeirada Thai hasta platos elaborados con Johnnie Walker Blue Label, como la vaca madurada osmotizada o una filloa Suzette.

Todo acompañado por tres maridajes de etiquetas muy limitadas y exclusivas de Johnnie Walker Blue Label, Johnnie Walker Blue Label Ice Chalet y John Walker & Sons King George V, además de tres cócteles exclusivos.

Además, el espacio contará con un espacio comercial en el que los asistentes podrán adquirir y personalizar sus botellas de Johnnie Walker Blue Label, grabando un detalle y convirtiéndolas en un regalo único para estas fiestas navideñas. Las reservas podrán realizarse próximamente a través de The Bar, la plataforma digital de planes y experiencias de Diageo, que ofrece información y experiencias exclusivas de la marca.