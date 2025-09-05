El Museo Guggenheim Bilbao acoge desde octubre la muestra 'Maria Helena Vieira da Silva: Anatomía del espacio'

BILBAO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Guggenheim Bilbao acogerá desde el próximo 16 de octubre y hasta el 22 de febrero de 2026 la muestra 'Maria Helena Vieira da Silva: Anatomía del espacio', una "exploración en profundidad" de la evolución del lenguaje visual de la artista francesa de origen portugués, según ha informado este viernes.

Comisariada por Flavia Frigeri, la exposición analiza, a lo largo de ocho secciones temáticas, "los momentos clave" de la carrera de Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992) desde la década de 1930 hasta finales de la de 1980, con especial atención a su interés por el espacio arquitectónico.

Según han explicado desde el Guggenheim, la artista "desdibujó las fronteras entre paisajes urbanos reales e imaginarios y fue más allá de las referencias formales a la cultura visual portuguesa y a movimientos de vanguardia como el cubismo y el futurismo".

A lo largo de su carrera, han destacado, Vieira da Silva ha desarrollado "un lenguaje pictórico único", en el que "la fisicidad del espacio se funde con las implicaciones del tiempo y la memoria".