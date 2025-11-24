Natacha Rafalski (Disneyland Paris): "En Disney Adventure Word ya no eres espectador, eres actor de tu propia historia"

PARIS 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Disneyland Paris ha consolidado el cambio de filosofía de su segundo parque temático, ahora denominado Disney Adventure World, destacando que el objetivo de esta ambiciosa reinvención es convertir al huésped en el "protagonista absoluto" de las historias de Disney.

La nueva dirección creativa del parque se resume en un concepto clave: "Ya no estás mirando desde el banquillo. Eres el actor de tu propia historia", explicó Natacha Rafalski, presidenta de Disneyland Paris, durante el evento en el que anunció la nueva fecha de apertura del nuevo 'World of Frozen' el próximo 29 de marzo de 2026, así como las novedades del reimaginado Disney Adventure World.

Esta filosofía reemplaza el concepto original del antiguo Walt Disney Studios Park, que consistía en ofrecer a los visitantes "un vistazo detrás de escena" de la creación de películas y televisión.

El giro es total, permitiendo a los visitantes "luchar junto a los Avengers, explorar el reino de Arendelle o jugar entre los juguetes en el patio trasero de Andy".

Natacha Rafalski enfatizó que Disney Adventure World llevará a los huéspedes "directamente a los mundos de sus películas Disney favoritas, donde pueden vivir sus propias aventuras y formar parte de la historia".

Esta transformación, descrita por Rafalski como un "hito trascendental" y un "nuevo capítulo audaz", es posible gracias a una inversión plurianual de 2.000 millones de euros que tiene como objetivo consolidar al parque como uno de los principales destinos turísticos europeos.

El proyecto busca no solo duplicar aproximadamente el tamaño del parque y renovar más del 90% de sus ofertas originales, sino también redefinir lo que un parque temático puede ser para los huéspedes europeo. "Nuestro producto es la emoción", concluyó Rafalski.

El objetivo de Walt Disney Imagineering Paris es ayudar a los huéspedes a "sentir la emoción de vivir su propia aventura" a través de narrativas y límites tecnológicos que se superan cada día, como la posibilidad de tener "una conversación" con el personaje de Olaf en el futuro 'World of Frozen' que abrirá sus puertas a finales del próximo mes de marzo.