Navidades descubriendo el patrimonio de la humanidad de Alemania

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS

Ya sea en patios interiores históricos, en cascos urbanos antiguos festivamente decorados o en impresionantes decorados industriales, si uno busca vivir experiencias muy especiales durante el Adviento, sin duda las encontrará en los muchos lugares distinguidos por la UNESCO en Alemania.

Desde Sajonia-Anhalt hasta la cuenca del Ruhr, toda una serie de eventos y mercadillos navideños que se salen de lo habitual invitan a sumergirse en la historia y la tradición en medio de una atmósfera muy sugestiva.

Quedlinburg: Adviento en los patios

Cuando la ciudad de casas entramadas de Quedlinburg, protegida por la UNESCO, brilla envuelta en resplandor navideño, no solo abre sus puertas el tradicional mercadillo navideño sino también el mayor calendario de Adviento de Alemania.

Durante los tres primeros fines de semana de Adviento, cerca de 20 patios interiores festivamente decorados permiten adentrarse en el mundo que se esconde tras las fachadas históricas de la ciudad y que pocas veces se tiene ocasión de contemplar. Adviento en los patios es una experiencia única que transporta a los y las visitantes al mundo de los cuentos de Navidad.

Bosque del Spree: en barca rumbo al mercadillo de Navidad

En la Reserva de la Biosfera del Bosque del Spree, reconocida por la UNESCO, las experiencias en plena naturaleza se funden con la magia del Adviento de forma muy especial.

La 'Navidad del bosque del Spree' une dos mercadillos navideños en Lübbenau y Lehde a los que se puede llegar a bordo de embarcaciones tradicionales.

Surcando las aguas, acompañados de vino caliente especiado y de cuentos de enanitos, los viajeros se sumergen en el ambiente navideño de hace 150 años, que incluye también un paseo a la luz de las antorchas y participar en las actividades que propone el Freilandmuseum, un museo histórico tradicional al aire libre.

Montes metálicos: desfiles montañeses bajo el resplandor de las luces navideñas

En la región de los Montes Metálicos/Krusnohorí, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 2019, los desfiles de montaña de larga tradición también forman parte del Adviento.

Ataviados con vestimentas históricas, los montañeses recorren al son de la música las localidades de la región festivamente decoradas.

La combinación de historia viva, decorados impresionantes y mercadillos navideños de ambiente muy sugerente convierte estos desfiles en una de las experiencias más emocionantes de los Montes Metálicos.

Goslar: un bosque navideño envuelto en la magia de la luz

Enmarcado en el casco antiguo histórico de la ciudad (patrimonio de la humanidad reconocido por la UNESCO) - , el mercadillo navideño de Goslar tiene una atmósfera muy especial.

Uno de sus mayores atractivos es el 'Bosque navideño' con cerca de 60 coníferas iluminadas y miles de luces, un verdadero oasis de paz en medio de la ciudad. Artesanía, especialidades regionales y un programa familiar ideado con mucho amor convierten este mercado en uno de los más bellos de toda Alemania.

Wartburg: mercadillo de Navidad histórico con vistas panorámicas

El mercadillo de Navidad histórico del famoso castillo Wartburg en Turingia, patrimonio cultural de la humanidad reconocido por la UNESCO en 1999, transporta a los visitantes a tiempos pasados.

Se pueden contemplar en vivo trabajos artesanos como la fabricación de jabón, el soplado de vidrio o la fundición de estaño, mientras los vendedores ambulantes y los músicos recrean un evocador ambiente medieval. El castillo funciona como decorado perfecto que dota al mercado de una magia muy especial.

Rammelsberg: fiesta de la luz bajo tierra

En la antigua mina de Rammelsberg en Goslar, patrimonio cultural de la humanidad reconocido por la UNESCO en 1992, los visitantes tienen ocasión de vivir el Adviento en un entorno único.

El mayor atractivo de estas celebraciones es el recorrido por la galería minera Roeder iluminada festivamente con velas, seguido de la visita a un mercadillo navideño subterráneo con artesanía tradicional y programa musical. Un taller de manualidades permite a los visitantes más jóvenes dar rienda suelta a su creatividad.

Complejo industrial minero de Essen: magia invernal en un decorado industrial

Este antiguo complejo industrial minero de la cuenca del Ruhr, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, se transforma en un paraíso invernal lleno de vida durante la Navidad.

Los amantes del patinaje sobre hielo recorren la pista helada situada en medio de la antigua coquería, mientras los mercadillos de artículos de diseño y los eventos que se desarrollan en este impresionante decorado industrial despiertan la admiración de los visitantes e invitan a hacer un alto. Este lugar tan poco convencional contrasta rotundamente con los idílicos ambientes navideños clásicos.