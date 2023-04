Países Bajos recurre la decisión del juez contra la reducción de vuelos en Ámsterdam

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno holandés recurrirá la decisión reciente de un tribunal local de rechazar el límite de capacidad de vuelos para la temporada 2023-2024 del aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam.

"La sentencia no beneficia a los residentes locales de Schiphol y restablecer su situación jurídica aún no es posible. Por este motivo, he decidido recurrir la sentencia del juez de medidas provisionales", según una carta al Parlamento por parte del ministro de Infraestructura y Gestión del Agua, Mark Harbers.

En concreto, el tribunal de distrito de Noord-Holland, cerca de Schiphol, dictaminó la semana pasada que el Gobierno holandés no siguió el procedimiento correcto para un acuerdo temporal sobre limitar los vuelos a 460.000 vuelos en el aeropuerto de Amsterdam.

El Gobierno holandés había previsto reducir la capacidad anual del aeropuerto de Ámsterdam en un 12%, hasta 440.000 vuelos, desde este año a 2024, para reducir la contaminación acústica.

La rama holandesa de Air France-KLM, entre las aerolíneas que se oponen a la medida, y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) habían impugnado la restricción de vuelos alegando que "va en contra de la estabilidad política, viola la normativa internacional y perjudica la conectividad".

Además, un día antes del fallo judicial, el aeropuerto de la capital anunció planes para eliminar gradualmente todos los vuelos entre la medianoche y las cinco de la mañana, prohibir los jets privados y los aviones más ruidosos durante los próximos dos años. En concreto, se reducirían al menos 10.000 vuelos nocturnos al año.