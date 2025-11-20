Archivo - Puerto Rico presenta 'Mi casa, mi Navidad', una experiencia inmersiva por las tradiciones navideñas de la isla. - DISCOVER PUERTO RICO - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Discover Puerto Rico, la organización oficial de marketing de destino de la isla, ha presentado 'Mi casa, mi Navidad, una experiencia digital inmersiva que permite sumergirse en las tradiciones navideñas de la isla, que comienzan a finales del mes de noviembre y se extienden hasta las fiestas de la calle San Sebastián el 18 de enero.

La experiencia, que está inspirada en un libro de cuentos original ilustrado por un artista local, consta de un audiolibro de cuentos digital español-inglés enriquecido con sonidos ambientales como ranas coquí, risas e instrumentos tradicionales del país.

Este proyecto también incluye un e-book bilingüe con la historia de dos hermanas que visitan Puerto Rico y redescubren el significado de la Navidad a través de las tradiciones familiares.

Asimismo, la experiencia cuenta con tarjetas de recetas tradicionales descargables, todas ellas inspiradas en la Nochebuena, con platos como el asopao, el arroz con gandules y bebidas como el coquito.

El lanzamiento de 'Mi casa, mi Navidad' marca el inicio de una serie de contenidos que se irán publicando a lo largo de la temporada navideña, con nuevos capítulos, colaboraciones y focos culturales que se darán a conocer en las próximas semanas.

El centro virtual estará disponible a partir del 20 de noviembre, donde los visitantes también encontrarán recursos para obtener más información sobre los próximos eventos festivos en la isla, entre las que destacan el Día de los Reyes Magos, las Octavitas y las fiestas de la Calle San Sebastián.