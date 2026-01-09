Regresa el NYC Winter Outing con ofertas en más de 850 establecimientos de Nueva York - NEW YORK CITY TOURISM + CONVENTIONS

MADRID 9 Ene. (EUORPA PRESS) -

New York City Tourism + Conventions, la organización oficial de marketing de destinos y oficina de convenciones y visitantes de los cinco distritos de Nueva York, ha anunciado la apertura de reservas para el NYC Winter Outing 2026.

El programa se desarrolla del 20 de enero al 12 de febrero y brinda descuentos en experiencias en todos los distritos, con menús a precio fijo en casi 600 restaurantes (NYC Restaurant Week), entradas 2x1 para 26 espectáculos de Broadway (NYC Broadway Week) y entradas 2x1 en cerca de 80 museos, atracciones, tours y artes escénicas (NYC Must-See Week).

Además, NYC Hotel Week ofrece un 25% de descuento en tarifas estándar en más de 150 hoteles.

"NYC Winter Outing se ha convertido en una tradición anual muy apreciada mientras damos la bienvenida al nuevo año, que genera ingresos críticos para las empresas locales y alimenta nuestras comunidades en los cinco distritos durante los meses invernales más tranquilos", señaló Julie Coker, presidenta y directora ejecutiva de New York City Tourism + Conventions.

El programa cuenta con el apoyo de socios como Audience Rewards, James Beard Foundation, OpenTable, Telecharge, Ticketmaster y Amtrak, este último como partner de viajes para facilitar el acceso desde el Corredor Noreste.

NYC Restaurant Week propone almuerzos de dos platos y cenas de tres platos a precios fijos de 30, 45 y 60 dólares en casi 600 restaurantes. La lista completa y reservas están en la página web de la organización con filtros por barrio, distrito, cocina y accesibilidad, además de colecciones temáticas como 'Celebrity Chefs' o 'Hidden Gems'.

NYC Broadway Week incluye entradas 2x1 para 26 espectáculos, entre ellos & Juliet, Aladdin, All Out, The Book of Mormon, Buena Vista Social Club, Chess, Chicago, Death Becomes Her, The Great Gatsby, Hadestown, Hamilton, Hell's Kitchen, Liberation, El Rey León, Maybe Happy Ending, MJ The Musical, Moulin Rouge! El Musical, Edipo, Oh, Mary!, Operación Carne Picada, Los Forasteros, Ragtime, Seis El Musical, Cosas más extrañas: La primera sombra, Dos extraños (Lleva un pastel por Nueva York) y Wicked.

NYC Must-See Week ofrece entradas 2x1 en cerca de 80 opciones, como Empire State Building Observatory, Carnegie Hall, Museum of Broadway, New York Botanical Garden, The Metropolitan Opera o tours al Yankee Stadium.

NYC Hotel Week ofrece un 25% de descuento en las tarifas estándar de venta al público desde ahora hasta el 12 de febrero en más de 150 hoteles de toda la ciudad. Los hoteles participantes incluyen W New York - Union Square, Lotte New York Palace, New York Marriott Marquis, New York Hilton Midtown, The Plaza Hotel, Renaissance New York Flushing at Tangram, The Pierre, Ace Hotel Brooklyn, Radio Hotel, The Rockaway Hotel, Romer Hell's Kitchen, el Wythe Hotel, entre otros.