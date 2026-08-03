Ronda presenta la nueva señalización del Camino del Desfiladero del Tajo

El delegado de Turismo del Ayuntamiento de Ronda, Ángel Martínez, en la presentación de la nueva señalización del Camino del Desfiladero del Tajo - AYUNTAMIENTO DE RONDA

RONDA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El delegado de Turismo del Ayuntamiento de Ronda, Ángel Martínez, ha presentado una nueva señalización que ofrecerá indicaciones al visitante hacia el Camino del Desfiladero a través de las calles del Conjunto Histórico, con motivo de la inminente apertura de la segunda fase del Camino del Desfiladero del Tajo.

Martínez, responsable de la empresa municipal Turismo de Ronda S.A., ha indicado se ha llevado a cabo un plan de señalización con losas de barro rústicas para guiar a los visitantes hasta el inicio del Camino, cuya segunda abrirá al público en general en este mes de agosto.

Se trata de señales artesanales elaboradas por el taller local de Uta Gruber y que cuentan con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio Histórico. "Es un azulejo 100% rondeño para una señalética 100% rondeña, para el Tajo que es lo más rondeño", ha señalado Martínez.

El responsable municipal de Turismo ha informado también sobre las acciones de reorganización del tráfico que se están llevando a cabo en coordinación con Policía Local ante el previsible aumento de visitantes con el objetivo de facilitar el tránsito en el entorno de la Ermita de San Miguel, punto de salida del monumento, con el objetivo de diseñar los flujos de turistas y evitar inconvenientes a los vecinos de la zona.

De igual modo, ha indicado que ya se está terminando con la obra en la antigua ermita para su apertura también como oficina auxiliar de Turismo. Así, ya se han concluido los aseos y se trabaja ya en la parte de carpintería con los mostradores para la futura tienda.