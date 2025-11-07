De la Ruta 66 al legado Obama: así será el año más vibrante de Chicago

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Chicago nunca se detiene, y 2026 será la prueba definitiva. La denominada 'Ciudad de los Vientos' se ha colado por primera vez en la exclusiva lista de los 'Mejores Lugares para Visitar' de Frommer's, eligiéndola entre solo 16 destinos en todo el mundo.

Más allá de su celebrada arquitectura y su pujante escena gastronómica, este año la urbe promete emociones inéditas e inspiración para todo viajero curioso.

¿Por qué este año? El motivo es doble: la inauguración del esperado Centro Presidencial Obama en Jackson Park y la programación de grandes eventos culturales y deportivos. El centro abrirá sus puertas como icono arquitectónico y un espacio para el aprendizaje, el diálogo democrático y el arte, junto a áreas verdes y rutas para explorar el legado del expresidente.

En 2026, Chicago será además escenario de la Bienal de Arquitectura, el Día Internacional del Jazz y el centenario de la mítica Ruta 66, invitando a vivir la carretera y la música como nunca antes. Se suma el espacio The Hand & The Eye, dedicado a la magia en la Mansión McCormick, un plan sorprendente para quienes buscan nuevas emociones urbanas.

Premiada de nuevo como mejor gran ciudad de Estados Unidos por Condé Nast Traveler y reconocida por Time Out por su vibrante vida cultural, Chicago es hoy refugio para amantes del arte, la música, la historia y la diversidad culinaria.

Este verano la ciudad batió récords de ocupación hotelera (8,9 millones de habitaciones de hotel, un 3,6% más que en el mismo período del año anterior) y los barrios como Avondale han marcado tendencia mundial, convirtiéndose en 'destinos-dentro-del-destino'.

Ya sea recorriendo la Ruta 66, vibrando con el All-Star de la WNBA o perdiéndose entre rascacielos y galerías, Chicago invita este año a estrenar tu mirada y reinventar la forma de viajar. Porque aquí, como dicen sus habitantes, nada está hecho y nada se repite: el viaje, igual que la ciudad, siempre es una experiencia 'Never Done and Never Outdone'.