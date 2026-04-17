El secreto mejor guardado de la calle Salesas: cómo entrar en uno de los clubs más exclusivo de Madrid sin ser socio

Plato de burrata con tomates cherry y una copa de vino blanco en Casa Vega - CASA VEGA

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid asiste a la apertura de un enclave que desafía las normas de la exclusividad tradicional, permitiendo el acceso al ambiente de uno de los clubes privados más herméticos de la capital sin necesidad de membresía.

Este nuevo bistró, integrado en el corazón de Salesas y respaldado por la visión de Íñigo Onieva y Manuel Campos, funciona como un conector entre el gran público y el universo restringido del Vega Members Club. Se trata de una propuesta que busca democratizar el lujo ambiental, ofreciendo una experiencia de alta sofisticación en un entorno que, hasta ahora, permanecía fuera del circuito comercial convencional.

El diseño del espacio, ejecutado por el estudio de Lázaro Rosa-Violán, apuesta por una estética cosmopolita que combina materiales nobles con una iluminación tenue, logrando una atmósfera que remite a los establecimientos más vanguardistas de las grandes metrópolis internacionales.

La disposición del local fomenta una dinámica social fluida, donde la elegancia y el carácter se fusionan para sumergir al visitante en un ecosistema de diseño cuidado. El interiorismo no solo complementa la experiencia, sino que refuerza la identidad de un espacio pensado para acoger a perfiles diversos, desde sectores creativos hasta emprendedores, bajo un mismo estándar de hospitalidad.

NUEVO BISTRÓ CONTEMPORÁNEO.

La dirección culinaria, liderada por el chef David Rodríguez, se articula en torno a la reinterpretación de los clásicos del bistró europeo bajo una mirada contemporánea. El enfoque se centra en la pureza del producto, seleccionando materias primas directamente en sus zonas de producción para garantizar la máxima calidad en cada elaboración.

La carta presenta un equilibrio entre recetas tradicionales y ejecuciones técnicas modernas, con platos destacados como la Tortilla de Patata Salesas, el Bikini de Pastrami Ibérico con Trufa o los Rigatoni al Vodka, opciones que se adaptan a los diferentes ritmos y momentos de consumo de la jornada madrileña.

Esta apertura consolida un modelo híbrido en el que la exclusividad y la accesibilidad coexisten de manera orgánica, permitiendo que la gastronomía sirva de puente hacia el estilo de vida del club privado.

Con esta apertura, Vega Members Club extiende su propuesta de v alor y refuerza su concepto híbrido, en el que la exclusividad se fusiona con la accesibilidad. Un lugar que no solo invita a descubrir un nuevo destino gastronómico en Madrid, sino que permite que cada visitante se adentre en la esencia del club, creando un espacio donde la hospitalidad, el diseño y la vida social se entrelazan para ofrecer una experiencia única