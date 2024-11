Tres hoteleras españolas, las mejor valoradas a nivel mundial por los turistas británicos

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las españolas Iberostar Hotels & Resorts, Paradores y Riu Hotels & Resorts son las empresas hoteleras internacionales mejor valoradas en satisfacción de cliente por los turistas británicos, según los últimos datos de Which?, la mayor organización de consumidores del Reino Unido con 1,3 millones de usuarios.

Los resultados se basan en una encuesta realizada el pasado verano a 2.196 personas y en la que se valoraron 10 criterios en sus estancias en el último año, incluyendo la limpieza, la comodidad de la cama, la atención al cliente y la relación calidad-precio.

A estas compañías, que ocupan los primeros puestos con una puntuación del cliente del 85%, les siguen Relais & Châteaux (84%), la portuguesa Pestana (83%) y The Leading Hotels of the World (83%). Importantes empresas o marcas como Hyatt, Intercontinental, Ibis, B&B Hotels, Hilton o Marriot se posicionan en mitad de la tabla o más abajo.

Asimismo, hay otras españolas presentes en la clasificación de Wich?. Por su parte, Meliá Hotels Internacional es la quinta marca mejor valorada, con un 80% de puntuación, mientras que NH Hotels se sitúa un puesto por debajo, con un 78% de satisfacción del cliente británico. Además, Barceló Hotels & Resorts ostenta una puntuación del cliente del 76%.

RESORTS TODO INCLUIDO, EL PILAR DE IBEROSTAR,

Empezando por Iberostar, obtuvo la puntuación del cliente más alta del ranking junto a Paradores y RIU, pero con dos distintivos diferenciales: proveedor recomendado y gran valor. Su precio medio por noche es de 169 euros.

De esta compañía, Wich? ha valorado especialmente los resorts de playa con todo incluido como su pilar principal, con actividades como yoga y 'paddle boarding', además de cócteles en la piscina, incluidos en el precio. También ha asegurado que sigue siendo una empresa familiar, a pesar de haberse aliado con IHG en 2022, lo que demuestra ser "un éxito entre los clientes".

"La opinión generalizada es que es difícil fallar y que vale lo que cuesta, lo que le ha valido la puntuación más alta de los clientes (junto con Paradores y RUI) y un impresionante botín de calificaciones de cuatro y cinco estrellas", ha calificado la organización británica.

Además, también ha resaltado su compromiso con la sostenibilidad al haber eliminado el plástico de un solo uso en sus establecimientos y plantado 19.000 manglares para proteger la vida marina.

Iberostar Hotels & Resorts gestiona más de 100 hoteles en primera línea de playas en 16 países, y operados bajo tres segmentos: Waves, Selection y JOIA. El servicio al cliente y la ubicación ha sido entre lo mejor valorado con cinco estrellas.

PARADORES, UNA ESCAPADA CULTURAL

Desde Wich? se destaca a Paradores como una escapada cultural en España, valorando que estos hoteles públicos se encuentran en algunos de los edificios "más grandiosos e históricos" del país.

"Algunos son caros, como el palacio medieval de Granada convertido en convento (con azulejos y baños árabes), mientras que otros son sorprendentemente asequibles", ha señalado la entidad. Su precio medio por noche es de 138 euros.

Sin embargo, estas "gangas" le han valido a la marca para se reconocida, al igual que Iberostar, como proveedor recomendado y gran valor. Además, la organización ha señalado que puede que los edificios más antiguos no tengan todas las comodidades modernas, pero su ubicación panorámica lo compensa "con creces".

El programa gratuito de fidelización, que ofrece un 5% de descuento en las reservas y una copa de bienvenida a la llegada, con descuentos adicionales para mayores de 55 años, es otro de los puntos más valorados para Paradores.

GRAN OFERTA GASTRONÓMICA DE RIU

RIU, otra empresa familiar de origen mallorquín, cuenta con casi 100 establecimientos (la mayoría todo incluido). Su oferta gastronómica ha recibido las cinco estrellas, con buffets de alta calidad y restaurantes especializados.

Las ubicaciones, que incluyen una isla privada en las Maldivas y una laguna de agua salobre llena de aves exóticas en Gran Canaria, también recibieron las mejores puntuaciones.

Aunque una habitación doble cuesta de media más de 271 euros por noche, según los huéspedes es dinero bien gastado: RIU fue la única marca que obtuvo cinco estrellas en relación calidad-precio, según la encuesta realizada por Wich?.