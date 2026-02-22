El turismo deportivo se consolida en España como motor económico y clave en la desestacionalización

Archivo - Fans around the Bernabeu stadium before the 2025 National Football League (NFL) Madrid Game between the Miami Dolphins and the Washington Commanders at the Bernabeu Stadium on November 16, 2025, in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

España ha reforzado su papel en el mapa del turismo deportivo internacional en los últimos años, hasta situar este segmento entre los motores más dinámicos de su actividad turística, generando un gasto directo de 3.048 millones de euros a lo largo del territorio nacional durante 2024.

Así se desprende de un estudio de la agencia evercom, en el que resalta que la combinación de grandes eventos de alcance global con competiciones recurrentes y experiencias deportivas de alto valor ha permitido articular una oferta "diversa", capaz de atraer visitantes internacionales y de generar un impacto económico "significativo" de forma sostenida.

En España, este fenómeno adquiere una relevancia particular gracias a la combinación de activos deportivos de primer nivel, capacidad organizativa y atractivo turístico consolidado.

Sobre estas palabras se apoya el cofundador y director general de World Football Summit, Jan Alessie, que incide en la infraestructura, conectividad y marca país de España, "necesarias" para capitalizar este segmento premium, desestacionalizar la demanda turística y diversificar geográficamente los flujos hacia un turismo de mayor valor.

Pero más allá de la cifra global ya mencionada de 2024, desde el estudio se apunta a que hay un dato que cambia la perspectiva: el turista deportivo gasta al menos seis veces el valor de su entrada en otros servicios del destino, según datos de la propia World Football Summit.

Es decir, no hablamos solo de alguien que viaja para asistir a un partido o una competición. Hablamos de un viajero --mayoritariamente internacional y de entre 25 y 44 años-- que alarga su estancia, consume gastronomía, ocio y cultura, y convierte el evento en una experiencia completa.

En este contexto, para la directora de evercom LIFE, Beatriz Doce, "el turismo deportivo ha dejado de ser un producto de nicho para convertirse en un activo estratégico para todos los actores de la cadena turística".

Por su parte, el director de Marketing y Comunicación de Mabrian, Carlos Cendra, ha resaltado el papel de los eventos deportivos como "una herramienta estratégica clave" para los destinos, ya que "permiten desestacionalizar y redistribuir la actividad turística en el territorio".

EL FÚTBOL COMO PRINCIPAL MOTOR DEL SECTOR EN ESPAÑA

En este escenario, el fútbol es, y seguirá siendo, el principal motor del turismo deportivo en España, impulsado por la competición liguera como "potente imán" para aficionados internacionales, así como, en el ámbito doméstico, por la Copa del Rey, cuya pasada edición generó un impacto estimado de 50 millones de euros, según indican informaciones procedentes de la RFEF y el Ayuntamiento de Sevilla.

Además, suma el atractivo de la máxima competición europea a nivel de clubes. El análisis del partido Real Madrid-Manchester City en diciembre de 2025 ilustra el potencial: generó 4,4 millones de euros en turismo, impulsando la conectividad aérea en un 58% y el precio hotelero premium en más del 30%.

Asimismo, la final de la Champions League que acogerá el Riyadh Air Metropolitano el 5 de junio de 2027 provocará la llegada a Madrid de 100.000 visitantes en tres días y un impacto económico directo para la ciudad y la comunidad de 60 millones de euros.

En cuanto a otros deportes, el informe resalta el tenis, con el Mutua Madrid Open de tenis, que ya prepara su edición de 2026; así como el baloncesto, que ha ganado peso como activo del turismo deportivo urbano a través de la Liga ACB y, especialmente, de eventos de referencia como la Copa del Rey.

De su lado, el motor es otra de las grandes palancas del turismo deportivo en España. La celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en Barcelona ha sido durante años un referente internacional, con estimaciones que sitúan su retorno anual sobre los 450 millones de euros. A ello se suma el nuevo GP en Madrid a partir de septiembre de 2026.

También hay espacio para el pádel, práctica en la que España es país líder en infraestructuras, academias y torneos de esta disciplina. Más allá de la asistencia a competiciones como Premier Pádel, ya se están comercializando paquetes turísticos que combinan entradas, clases en academias y experiencias de ocio.

RADIOGRAFÍA DEL TURISTA DEPORTIVO

Por otro lado, el estudio de evercom apunta a una transformación profunda del perfil de viajero que disfruta de los eventos deportivos, ya que este turista ya no es una figura ocasional que se desplaza para asistir a una competición concreta, sino que supone un consumidor de experiencias que "planifica su viaje en torno al deporte, pero lo extiende al conjunto del destino".

Según VB Sports, parte de VB Group, el viajero de turismo deportivo presenta una edad media situada entre los 30 y 37 años, con una fuerte concentración en el tramo 25-44, especialmente en disciplinas de alta proyección internacional como el fútbol, la Fórmula 1 o el tenis. Además, el director de Entertainment & Ticketing del mencionado 'holding', Gustavo Gónzalez, señala un viajero que es hoy "claramente internacional" y "mucho más exigente".

Frente a las cifras de gasto ya mencionadas anteriormente, también la forma de planificar el viaje refleja una mayor vinculación con la experiencia y las vivencias. Cerca del 40% de las reservas se realizan con más de un mes de antelación, una ventana que se amplía hasta los tres o seis meses en productos premium y viajes corporativos, especialmente en fútbol, Fórmula 1, tenis, MotoGP o grandes eventos internacionales como la NFL en España.

Frente a este tipo de hábitos o comportamientos, gana fuerza un tipo de turista que integra la práctica deportiva y las experiencias activas en su viaje, tal y como se refleja en un análisis de Mabrian de los principales canales de venta online de experiencias --como Tripadvisor, Get, Your Guide y Civitatis--, donde el turismo activo y las actividades en la naturaleza representan ya más del 40% de la oferta disponible, situándose entre los productos más dinámicos y mejor valorados por los mercados internacionales.

Dado este escenario, es relevante, según apunta evercom, el auge del running urbano, que ha convertido a ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla en sedes habituales de pruebas que atraen a miles de corredores internacionales. El cicloturismo, por su parte, ha consolidado destinos de referencia en Baleares, Canarias, Andalucía, Castilla y León o la Comunidad Valenciana, mientras que los deportes acuáticos y de naturaleza encuentran en el litoral y en el interior peninsular un territorio privilegiado para desarrollar experiencias ligadas al viaje.

EL FUTURO DEL SECTOR: INNOVACIÓN DIGITAL

Dentro del contexto marcado por la sensibilidad medioambiental y la exigencia de modelos responsables, deporte y turismo convergen en la búsqueda de experiencias de alto valor con una huella cada vez más controlada. Aquí entra en juego innovación tecnológica para redefinir la experiencia del turista deportivo.

Para Cendra, la inteligencia de datos aplicada a eventos es "vital" que los destinos puedan gestionarlo y coordinarlos de forma efectiva.

En España, la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) impulsada por Segittur incluye un modelo digital específico de turismo deportivo, que permite medir el impacto de las actividades deportivas y generar estrategias basadas en datos para su promoción y gestión,

El crecimiento del turismo deportivo apunta hacia un modelo más inteligente, donde la experiencia del viajero se construye de forma personalizada, conectada y consciente del entorno.