Emirates reclutará en julio y agosto tripulantes de cabina en siete ciudades españolas

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Emirates está buscando candidatos para unirse a su equipo multinacional de tripulantes de cabina. Por ello la compañía sede en Dubái llevará a cabo nueve jornadas de puertas abiertas para la contratación en siete ciudades españolas (en Madrid y Barcelona organizará dos citas en días diferentes).

La cita en Madrid será el 20 de julio y 6 de agosto en el Hotel InterContinental; en Salamanca el 22 de julio en el NH Collection Palacio de Castellanos, en Barcelona, el 30 de julio y el 8 de agosto en el Four Points By Sheraton; en Sevilla el 1 de agosto en el Hilton Garden Inn; en Valencia el 10 de agosto en el AC Hotel by Marriott Valencia; en Málaga el 18 de agosto en el Hilton Garden Inn Málaga, y en Bilbao el 20 de agosto en el Hotel Mercure Bilbao Jardines de Albia. Todas las convocatorias serán a las 9 de la mañana.

Los interesados deben presentar una solicitud 'online' con un currículum vitae, actualizado en inglés y una fotografía reciente. En su web se puede encontrar más información sobre los requisitos del proceso de selección.

La aerolínea ha destacado que busca personas "apasionadas" por ofrecer una hospitalidad "sencilla", pero a la vez "personalizada e impecable", creando momentos "memorables" para los clientes.

"Todas las tripulaciones de Emirates recibirán una experiencia de aprendizaje de vanguardia en las modernísimas instalaciones de la aerolínea en Dubái", ha añadido la compañía aérea.

Toda la tripulación de Emirates tiene su base en Dubái y disfruta de un paquete de empleo que incluye una variedad de beneficios, como un salario libre de impuestos, alojamiento gratuito proporcionado por la empresa, transporte gratuito hacia y desde el trabajo, cobertura médica y descuentos exclusivos en compras y actividades de ocio en Dubái.

La tripulación de cabina de Emirates disfruta además de ventajas de viaje en condiciones favorables para ellos, sus familias y amigos a todos los destinos a los que vuela la aerolínea.

El equipo global de tripulantes de cabina de Emirates representa a 160 nacionalidades que reflejan su amalgama de clientes y operaciones internacionales en más de 130 ciudades en todos los continentes, operando una flota moderna de más de 200 aviones de fuselaje ancho. La aerolínea es el mayor operador mundial de aviones Boeing 777 y Airbus A380.