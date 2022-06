Madrid, ante el aumento de policías en Barajas: "Si los refuerzan, será porque se han dado cuenta de que faltaban"

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha hecho hincapié este miércoles en que si se ha anunciado por parte del Ministerio de Interior que habrá refuerzo de policías en los aeropuertos españoles será "porque se han dado cuenta de que faltaban".

Así lo ha señalado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz, Enrique Ossorio, después de conocerse que la Policía Nacional planeó hace semanas un refuerzo de 500 agentes y tras los días de reiteradas quejas del Ejecutivo regional por el "colapso" del control de pasajeros en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

"Nosotros lo que hemos dicho es que la Comunidad de Madrid es una comunidad en la que el sector turístico tiene una importancia trascendental y que por otra parte es una región donde se producen muchos viajes por motivo de negocio y convenciones y que es una mala imagen que por un control administrativo se pierda un vuelo", ha declarado el portavoz.

Así, ha recordado que pidieron a la Delegación del Gobierno que pusiese todos los medios necesarios para eso no sucediese porque "ese tipo de experiencias tan negativas te puede originar no desear volver". "Dicen que no es cierto pero es que esos datos no son nuestros, son datos de las aerolíneas, en concreto de Iberia", ha apuntado.

Ossorio ha señalado que han recibido "con agrado" la noticia del refuerzo y ha incidido en que desde el Gobierno madrileño no quieren "confrontar" sino simplemente que "esas gestiones administrativas en los aeropuertos españoles, y en Madrid en concreto, se resuelvan a la mayor rapidez y que por ausencia de personal no se produzcan estos hechos que molestan y fastidian tanto a un visitante".