Norwegian Cruise Line estrena el parque acuático más extremo del Caribe: ¡19 toboganes y saltos desde acantilados!

NCL presenta el parque acuático Great Tides Waterpark en su isla privada de Bahamas - NCL

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía de cruceros Norwegian Cruise Line (NCL) ha presentado las primeras imágenes del parque acuático 'Great Tides Waterpark', situado en su isla privada de Bahamas, Great Stirrup Cay, antes de su inauguración oficial prevista para el próximo 4 de septiembre.

La nueva instalación ocupa una superficie de casi 2,4 hectáreas dentro de las 109 hectáreas totales de la isla.

El complejo cuenta con 19 toboganes de agua, áreas de navegación con túneles inmersivos, un río lento, zonas infantiles y los primeros saltos de acantilado de la industria de cruceros en el Caribe.

Con la puesta en marcha de este parque acuático, la naviera completa el plan de infraestructuras en la isla privada, que incluye además la operatividad de un nuevo muelle de dos atracaderos para agilizar el desembarque de los pasajeros de sus buques.

La oferta se complementa con nuevos puntos de restauración, bares en piscina y zonas exclusivas como cabañas privadas y el club de playa para adultos 'Vibe Shore Club'.

El presidente de Norwegian Cruise Line, Marc Kazlauskas, ha enmarcado la apertura dentro de la estrategia de la compañía por diversificar la experiencia en tierra y ampliar las alternativas de ocio para sus clientes.

"A solo un mes de la inauguración, Great Tides Waterpark será el reflejo del diseño innovador, la magnitud y la aventura que esperan a quienes visiten la isla", ha subrayado.

La inauguración oficial del parque acuático tendrá lugar el 4 de septiembre durante el itinerario por el Caribe del buque 'Norwegian Luna', que zarpará el 29 de agosto.

La firma ha puesto ya a la venta las entradas diarias para acceder al complejo en las escalas programadas a partir de septiembre.