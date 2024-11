La venta de ITA, bloqueada por un desencuentro entre Lufthansa y el Gobierno italiano sobre el precio de la aerolínea

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proceso de venta de ITA Airways al grupo Lufthansa se encuentra paralizado en estos momentos por un desencuentro entre la compañía germana y el Gobierno de Italia sobre el precio final por el que adquirirá la compañía.

Según informa el diario 'Corriere della Sera', ambas partes han tenido fricciones sobre la cantidad a desembolsar tras la primera ampliación de capital abonada por Lufthansa.

Así, el 'holding' aeronáutico quiere ajustar el segundo tramo, de 325 millones de euros más 100 millones en primas, porque ITA habría perdido valor desde la fecha en la que se firmó este acuerdo hace seis meses.

Sin embargo, el Ejecutivo italiano no estaría dispuesto a aceptar ningún ajuste en este pago y ha recordado que no está obligado a vender la compañía si las condiciones no son beneficiosas para el país.

Por su parte, Lufthansa asegura estar cumpliendo con el acuerdo para adquirir el 41% de la aerolínea italiana y niega haber pedido un descuento en la operación.

Ambas partes tienen hasta el 11 de noviembre para enviar todos los documentos de la compra a la Comisión Europea, quien aprobó la operación hace unos meses.