Día del Queso: descubre dónde probar los mejores quesos de España

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 27 de marzo celebramos el 'Día del Queso', una fecha perfecta para rendir homenaje a uno de los productos más icónicos de la gastronomía nacional. El queso, con su rica diversidad de sabores y texturas, es protagonista en las mesas de todo el país. Desde los clásicos manchegos y los curados de la Serranía de Ronda, hasta los más exquisitos quesos azules de Asturias, o los suaves y cremosos de cabra, el queso español ofrece una experiencia única. Para disfrutar de esta delicia, nada mejor que acompañarlo con un buen vino de la tierra, un aceite de oliva virgen extra o incorporarlo a ensaladas frescas, tablas de aperitivos o como ingrediente principal en platos como la lasaña o las croquetas. El queso no solo es un manjar, sino también una tradición que, a lo largo de los siglos, ha unido a generaciones, regiones y culturas, convirtiéndose en un símbolo de la riqueza y diversidad de la gastronomía española. Aquí os dejamos algunas recomendaciones para disfrutar de este producto.

Formaje, una de las queserías más afamadas de Madrid, y Casa Felisa (c/Beneficiencia, 15) comparten el don del buen gusto y su esfuerzo por reflejar el valor de la excelencia con la premisa de ensalzar el producto artesanal. Por ello, la quesería liderada por Clara Díez y Adrián Pellejo comparte sus quesos españoles más selectos con este local ofreciendo una tabla magistral de seis piezas con diferentes intensidades y texturas para que todos los amantes del queso puedan contrastar sus distintos matices y aromas. Desde el premiado Vega San Martín (Madrid) o el Moluengo (Albacete), hasta el Tronchón (Castellón), lleno de carácter, al Puig Pedros (Gerona), queso de leche cruda de vaca, corteza lavada con agua y sal de Girona o al Picón de Cantabria, que cierra con audacia la selección gracias a su personalidad azul.

En Hermanos Vinagre, en cualquiera de sus direcciones, no falta en su propuesta aperitivos castizos y en su carta cuenta con dos opciones de tapa de queso manchego de leche de oveja, una alternativa en aceite de oliva y, como no podía ser de otra forma, otra en escabeche. Una exquisita opción para disfrutar de la compañía de su carta líquida, en la cual no faltan los chatos de vino, el vermú o las cañas bien tiradas.

En Surtopía (c/Núñez de Balboa, 106), el chef José Calleja lleva 13 años enamorando al comensal con su propuesta 100% andaluza en la capital con producto de temporada proveniente del Sur. Así, el queso que trae es de la provincia de Cádiz, concretamente de los pueblos de Ubrique, Villamartín o Villaluenga del Rosario y propone desde el queso curado de cabra Payoya con pimentón, romero o vino tinto, o el de queso de oveja Merina de Grazalema con Brandy, trufa o de doble maduración.

Otra tabla de queso que no falla para compartir y disfrutar de una amplia gama de quesos es la que ofrece el Café Comercial (Glorieta de Bilbao, 7). La propuesta de la fabulosa barra del restaurante hace un homenaje a este producto con una tabla de quesos artesanos de selección internacional, ya que cuenta con referencias de Inglaterra (Shropshire), Lituania (Lituano), Francia (Morbier) y España (Manchego).

Los amantes de la alta gastronomía y los 'cheeselover' deben hacer una visita a Saddle (c/Amador de los Ríos, 6), donde disfrutarán una de las propuestas clásicas de este espacio como es su carro de los quesos para cerrar una experiencia gastronómica inolvidable. Genoveva Vizcaíno, 'fromelier' de Saddle, diseña una cuidada selección de quesos en el punto perfecto de maduración, entre las más de 350 referencias que rotan anualmente, provenientes de diversos rincones del mundo, pero donde destacan opciones como el Valençay y el Puigpedrós en la categoría de pastas blandas; el Appenzeller y el Cornish Kern, ambos de maduración única, en la sección de pastas duras, y, por último, el Kraftkar de Noruega y el Fourme D'Ambert francés, entre los quesos azules.

Por su parte, Parmigiano Reggiano, el emblemático queso italiano con Denominación de Origen Protegida, y Joselito's, restaurante en el que se ofrece jamón Joselito, se alían por primera vez en este día para ofrecer una experiencia culinaria única como es la Trilogía de Parmigiano Reggiano. Un plato exclusivo, que está disponible a partir del 27 de marzo en sus dos espacios, donde disfrutar de una degustación vertical que permite a los comensales explorar las sutilezas y matices de este queso en tres diferentes periodos de maduración: 24, 55 y 72 meses, que muestran la riqueza y versatilidad de este queso italiano.

Para los amantes de la pizza, Grosso Napoletano, que estrena carta en esta primavera, ha incorporado nuevas propuestas donde el queso está muy presente, como la nueva pizza Margherita Affumicata, una nueva versión de este clásico pero con provola fresca ahumada y un toque de pimienta negra, mientras que en los entrantes los amantes del queso podrán degustar la nueva Insalata Caprese que cuenta con una trenza di bufala, sobre una cama de rúcula, tomates cherry marinados y tomates semisecos.

En Propaganda (c/Libertad, 12) conmemoran este día con una selección de platos italianos en los que el queso es el ingrediente protagonista, apostando por recetas auténticas y llenas de sabor como sus 'gnocchi di patate alla Sorrentina' con salsa de queso gorgonzola al champagne y nueces, el camembert grillé acompañado de confitura de tomates y la trenza de 'mozzarella di bufala' Campana DOP con tomates de temporada y albahaca fresca.

Por su parte, el mexicano Bakán (Pl. de la Independencia, 5) celebra esta jornada con sus quesos fundidos, en su versión clásica con chorizo o con rajas poblanas, setas y epazote. Además, también ofrece sus tetelas oaxaqueñas, un tesoro de la cocina prehispánica. Hechas con tortilla de maíz nixtamalizado y rellenas de trufa negra, queso Oaxaca y crema, se sirven sobre una intensa salsa de huitlacoche y se coronan con queso cotija, perfectas para abrir un festín que funde historia, sabor y artesanía.

Los que prefieran sumergirse en un espacio único Bestial de Rosi La Loca (c/Prado, 4), inspirado en la inmensidad y el enigma del océano, propone degustar su Burrata Bestial, que destaca por su combinación de notas frescas y marinas. A diferencia de las versiones más tradicionales, esta burrata italiana se presenta con fresas marinadas, cuyo dulzor se equilibra con una inyección de salsa ligera de albahaca y Virgen María. Este último ingrediente, inspirado en el célebre cóctel, aporta un ligero toque especiado y salino, creando una armonía perfecta con la cremosidad de la burrata.

Bon Fromage, la tienda 'gourmet' del Grupo Raza Nostra que está ubicada en el Mercado de Chamartín, propone celebrar este día con algunas de sus tablas de quesos en las que se puede incluir alguna de las más de 200 variedades procedentes de países como España, Francia, Italia, Holanda y Suiza, entre otros que tiene en su tienda, así como opciones elaboradas con leche de búfala, cabra, oveja y vaca para degustar de este gran manjar. Además, dispone de tablas de quesos sin lactosa y sin gluten, perfectas para los amantes del queso que cuentan con restricciones alimentarias, pero no quieren renunciar a su disfrute.

Y fuera de Madrid, concretamente en Cartagena, merece una visita para celebrar este producto Magoga, el restaurante de María Gómez y Adrián de Marcos que cuenta con una estrella Michelin y dos soles Repsol, y galardonado con el premio 'Q de Quesos' a la mejor carta de quesos de un restaurante. El espacio dispone de un espectacular carro de quesos artesanos seleccionados por Adrián con más de 40 referencias, de las más de 220 que trabajan a lo largo del año, entre variedades locales, nacionales e internacionales, donde una de las joyas es el queso murciano Ruperto corteza lavada, de San Javier.