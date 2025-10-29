Sabores que hechizan: restaurantes donde celebrar el Día de Muertos y Halloween- ANYA MELNIKOVA, UNSPLASH

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este otoño, el panorama gastronómico se tiñe de naranja y misterio, aparecen las catrinas y fantasmas con la celebración del Día de Muertos y Halloween La vanguardia gastronómica de Madrid toma las riendas de estas fechas para convertir sus restaurantes en una auténtica pasarela de sabores y experiencias, ofreciendo planes donde no faltan altares de muertos que son verdaderas obras de arte, hasta propuestas gastronómicas donde están presentes el clásico pan de muerto, cócteles sangrientos y decoraciones temáticas ideales para la ocasión. Aquí os dejamos algunas propuestas para disfrutar

Uno de los lugares más misteriosos de Madrid como es Raimunda, ubicado en la Casa América, en el Palacio de Linares, se transforma el 1 y 2 de noviembre para celebrar el Día de Muertos con una decoración temática, maquillaje de catrinas, lecturas de tarot y un menú especial. El chef ejecutivo del Grupo La Fábrica, Aitor Mena, ha diseñado un menú cerrado especialmente para la ocasión, inspirado en sabores y tradiciones de México, con un guiño a la cocina contemporánea donde figura una crema de calabaza tatemada, guacamole casero con chicharrón y totopos y una tostadita de maíz con atún rojo y principales como corvina al pibil con crema de frijoles y verduras o carrillera de res con mole poblano y de postre pan de muerto relleno de chantilly y cajeta. El maridaje también juega un papel esencial en esta celebración. El Palacio de Linares, joya arquitectónica de la Plaza de Cibeles, esconde entre sus muros una de las leyendas más conocidas de Madrid: la del espíritu de Raimunda, hija de los marqueses de Linares. Según la tradición, su historia trágica aún recorre los pasillos del palacio, alimentando el misterio de este enclave único.

Al más puro mexicano celebra estos días en Barracuda MX, del chef mexicano Roberto Ruiz que desde el 30 de octubre al 2 de noviembre propone vivir estas festividades con platos fuera de carta de manera limitada que incluyen clásicos como el tamal de pato con mole negro o el pan de muerto con chocolate abuelita, perfecto para empapar el bollo. y todo acompañado de mariachis y música en directo, en un homenaje no solo a la muerte, sino a la vida.

Vivir la noche de Halloween rodeado de velas, con música en vivo y buena gastronomía es la experiencia que propone Cornamusa, que está ubicado el restaurante ubicado en el emblemático Palacio de Cibeles. Esta experiencia incluye un concierto en directo en un ambiente íntimo y mágico, mientras que el chef ejecutivo de Azotea Grupo, Manuel Berganza, ha diseñado un menú exclusivo que comienza con el cóctel de bienvenida The Other Hugo, seguido de una selección de entrantes para compartir como tosta de ensaladilla, anguila y encurtidos, brioche de sobrasada, limón curado y miel y ensalada de tomate con zanahoria moruna. Como plato principal, se servirá Corvina de Cádiz acompañada de coliflor en salsa tostada de mantequilla, y para cerrar la experiencia, los comensales disfrutarán de una torrija con leche ahumada y helado de violetas.

Por su parte, Mandarin Oriental Ritz, Madrid celebra el Día de Muertos entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre en Pictura, el espacio del hotel dedicado a la coctelería, que se transforma en un altar donde sabores y aromas que honran la tradición mexicana con un toque contemporáneo y que se completa con una propuesta gastronómica que incluye tapas, como tostas con ceviche de corvina y aguacate, tostas con ceviche de pulpo y mango y taco de pastor de pollo con piña asada y cebolla roja encurtida, junto a dulces, como pan de muerto al azahar, buñuelos de viento y huesos de santo y todo maridado con tres cócteles, elaborados con Patrón Reposado Tequila como 'Última Palabra', 'Flor de Margarita' y 'Alejibre'.

Mientras que los que busquen una experiencia diferente para celebrar la noche más misteriosa del año tienen una cita en el hotel Hard Rock Madrid, que en su restaurante Sessions, han diseñado una cena temática inspirada en la noche de muertos de México, donde se combinará gastronomía, cócteles con tequila, cultura y música en directo en una velada llena de color, ritmo y donde no faltarán calaveras, flores y catrinas.

Por su parte, Llama Inn se prepara para vivir una noche de miedo muy especial este 30 de octubre, una velada en la que la creatividad, el sabor y la diversión se darán la mano en un ambiente único. La celebración arranca a las 18.00 horas en la zona del bar, mientras que el restaurante abrirá sus puertas a partir de las 20.00 horas para quienes deseen disfrutar de una experiencia gastronómica completa. En esta noche mágica, el espacio se vestirá de misterio, los camareros lucirán disfraces temáticos y el bar ofrecerá una amplia selección de cócteles creados especialmente para la ocasión, siendo la estrella la marca de vodka Crystal Head, con quien se ha diseñado un cóctel exclusivo disponible solo durante esta noche. Así, el espíritu festivo de Halloween se mezclará esa noche con la esencia 'peruyorkina' que caracteriza al local, una fusión contemporánea de Lima y Nueva York en pleno corazón de Madrid.

En quintoelemento proponen saborear la noche de Halloween con un menú especial para el día 31 donde el espacio se transforma por una noche en un universo escalofriante repleto de sabores, buena coctelería y ritmo. El chef Juan Suárez de Lezo ha diseñado un menú que se mueve entre lo delicado y lo inesperado, una sucesión de sabores que homenajean la estación otoñal y que se inspira en el recetario más tradicional con guiños viajeros donde se degustará una tempura de cigalitas, crema de calabaza y jengibre o un solomillo con reducción de Oporto, intenso, jugoso y con esa elegancia que pide un brindis. Y para el final una carrot cake para poner el toque dulce a la propuesta, que irá acompañada de actuaciones tematizadas que transformarán el espacio en una escena de película a partir del atardecer.

Degustar una hamburguesa de muerte es lo que han preparado en Steakburger que lanza para estos días 'La Cíclope', una edición especial para vivir un Halloween de miedo que está elaborada con pan negro, 150 gramos de carne, dos lonchas de queso cheddar fundido y un toque de ketchup, destaca por su ingrediente estrella: una gominola en forma de ojo, que convierte cada bocado en una experiencia tan divertida como inquietante. Además, esta creación llega acompañada de una ambientación temática que transformará los restaurantes en auténticos escenarios de terror, pensados no solo para sorprender, sino también para crear un espacio divertido y acogedor dónde públicos de todas las edades puedan disfrutar y celebrar esta jornada.

Una propuesta más informal para esta noche de miedo, Roost Chicken, la primera cadena de hamburguesas de pollo frito de España, lanza la 'Red Buucheese', una hamburguesa de edición limitada ya disponible hasta el 2 de noviembre. Una propuesta que lleva doble pollo frito marinado 12 horas en su mezcla secreta de más de ocho especias, fusión de 'mac & cheese' con bacon bits, y queso fundido blood de un intenso color rojo que se derrama al morder, y pan brioche negro, tan tierno como inquietante. Para acompañar, unas patatas 'scary' que completan este combo perfecto que llega en una caja especial con guantes negros.

Por su parte, Bless Hotel Madrid celebrará el Día de Muertos con 'The Brunch Society', una propuesta que integra alta gastronomía, lifestyle y diseño en Pinzelada Lounge y que contará con su propio altar de muertos. Una propuesta del chef ejecutivo del hotel, Álvaro de Frutos, inspirada en los sabores del otoño y los colores de la celebración mexicana, transformando el espacio con flores, velas y piezas artesanales.