AMC estrena la 3ª temporada de Into the Badlands el 30 de octubre

Actualizado 17/10/2018 13:52:34 CET

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tercera temporada de 'Into the Badlands' arranca el martes 30 de octubre, a las 23:00 horas. La serie original de AMC volverá en esta nueva etapa a contar con Paco Cabezas ('Carne de neón', 'Mr. Right') como director y productor ejecutivo de varios de los episodios.

La tercera temporada arranca con un capítulo titulado 'Entra en el Fénix' en el que Sunny (Daniel Wu) está viviendo por su cuenta, haciendo todo lo posible para mantener a su pequeño hijo, Henry, después de la muerte de Veil (Madeleine Mantock). Cuando Henry contrae una enfermedad misteriosa, Sunny debe unir fuerzas con Bajie (Nick Frost) para regresar a las Badlands, donde la Viuda (Emily Beecham) y la baronesa Chau están empeñadas en perpetrar una prolongada guerra que ha desestabilizado toda la región.

Será entonces, ya sin el apoyo de Tilda (Ally Ioannides) ni de Waldo (Stephen Lang), cuando la Viuda debe encontrar nuevos aliados en Lydia y en Nathaniel Moon (Sherman Augustus), el exregente que perdió la mano en un duelo contra Sunny y Bajie en la segunda temporada.

Pero cuando un misterioso líder nómada llamado Pilgrim (Babou Ceesay) llega a las Badlands con la misión de recuperar Azra y dar paso a una nueva era de "paz", los viejos enemigos deben unirse para defender las tierras.