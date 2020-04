Ángela Cremonte protagoniza 'Mentiras': "No nos comparamos con los médicos, pero la cultura es esencial"

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Atresmedia Televisión estrena 'Mentiras', su nueva serie original, que llega este domingo 19 de abril a Atresplayer Premium. Adaptación de la ficción británica 'Liar', esta versión protagonizada por Ángela Cremonte y Javier Rey narra una situación dramática con un mensaje social. "Sentí mucha responsabilidad a la hora de aceptar este proyecto", declara la actriz, que reivindica la cultura como un sector importante en la sociedad.

Al abordar un tema con una gran carga social en esta serie, en la que interpreta a una presunta víctima de violación, la actriz defiende a la cultura como agente de cambio y también como un sector necesario durante esta época de cuarentena por el coronavirus. "Nunca podremos compararnos con los médicos y trabajadores sanitarios, pero todos sabemos que la cultura es esencial y necesaria. Genera un 3% del PIB, es un motor importante en nuestra economía", declara Cremonte en una entrevista concedida a Europa Press.

"En estos momentos de confinamiento, una película, una serie, un vídeo de un concierto, un libro, todo puede ayudar a que esto sea más llevadero, también puede servir de evasión a aquellos trabajadores esenciales cuando vuelven a sus casas, somos muy necesarios", explica la actriz que destaca la importancia del movimiento del apagón cultural.

"Entiendo que haya generado polémica pero creo que aquellos que promovimos el apagón cultural lo hicimos para mostrar nuestro rechazo al Ministerio de Cultura. En el sector trabajan muchas familias y no lo digo solo por actores o famosos, están equipo técnico, maquilladores, figurinistas, catering... hay muchos puestos en riesgo", manifiesta la intérprete, destacando que el acto era, ante todo, simbólico. "Simplemente era un hecho simbólico de 24 horas, no había intención de hacer daño", declara.

UNA SERIE QUE BUSCA LA VERDAD

'Mentiras' relata cómo Laura Munar (Cremonte), profesora en un instituto de Palma de Mallorca, está intentando rehacer su vida tras una sepración. Después de pasar una velada con Xavier Vera (Rey), padre de uno de sus alumnos y reconocido cirujano, Laura despierta sola en su cama con una sensación de extrañeza y lagunas en su memoria. El malestar físico se torna mental cuando sospecha que Xavier podría haberla drogado y violado.

"Desde que entré en este proyecto he estado muy comprometida con mi papel. Lo que le sucede a esta mujer es algo que le ha pasado a muchas otras en la vida real", explica Cremonte, incidiendo en que quería transmitir con la mayor realidad posible lo que sentía su personaje. "Quise empatizar con ella, entenderla, transmitir todo lo que siente, era muy importante para mí, porque es un tema muy delicado y quería narrarlo con mucha verdad, humildad, sencillez y credibilidad", explica.

La ficción muestra el recelo y las dudas que despiertan una acusación tan grave. "No sé si sucede en todos los casos pero sí es obvio que esto ocurre, hasta tal punto de que una mujer que denuncia puede sentirse doblemente herida y vapuleada, no solo por su agresor, sino también por la sociedad", dice Cremonte que denuncia que "cuando se es víctima, notas que se duda de ti, no pasa con todo el mundo, pero el escepticismo se nota". Algo que, destaca la intérprete es "tremendamente cruel".

LOS PERFILES DE AGRESOR Y VÍCTIMA

'Mentiras' también rompe prejuicios respecto a los perfiles de agresor y víctima por parte de la sociedad. "Nos cuesta mucho creerlo, queda trabajo por hacer. Un agresor no tiene un cartel delante advirtiendo que lo es. Al contrario, es gente que aprende mejor que nadie las habilidades sociales necesarias para hacerse pasar por alguien inocente. Saben camuflar su verdadera naturaleza", comenta.

"Supongo que hay muchos clichés alrededor de todo esto pero la historia nos demuestra que ningún ladrón, violador o asesino tiene un perfil concreto de cara a la sociedad", añade Javier Rey.

"Como sociedad somos la gran damnificada de esto. También ocurre con la víctima, al pensar que es alguien desvalido. Cualquiera puede ser víctima, hay mujeres autosuficientes, inteligentes, fuertes y poderosas que han sufrido malos tratos (...) No es por falta de inteligencia, sino por confianza en el ser humano", argumenta.

No obstante, en 'Mentiras' se deja la incógnita de qué parte es verdad y qué parte es falsa. "El espectador es el juez, el que va teniendo la información poco a poco y va viendo si la acusación tiene sentido o no", explica Rey.

¿SEGUNDA TEMPORADA?

Sobre sus similitudes con la serie original, ambos actores revelan que la trama sigue el mismo curso pero el enfoque es completamente distinto. "A medida que van avanzando los capítulos, 'Mentiras' va diferenciándose de 'Liar'. Nuestros personajes encaran la misma situación desde ángulos diferentes", explica el actor. "La trama es exactamente la misma, pero nosotros le hemos dado un toque muy mediterráneo", detalla la actriz.

'Liar' estrenó su segunda temporada recientemente. Sobre si hay posibilidad de replicar este movimiento, Cremonte tiene esperanzas de que eso suceda. "Veo la posibilidad de una segunda temporada. Estaría más que dispuesta a hacerla", manifiesta.

Con Curro Novallas y Sonia Martínez como productores ejecutivos de 'Mentiras', la ficción consta de 6 episodios de 50 minutos de duración. Dirigida por Norberto López Amado y Novallas, el guion de la serie corre a cargo de Marina Velázquez, Javier San Román, Tatiana Rodríguez y Camino López.

Junto con Cremonte y Rey, el reparto de 'Mentiras' lo completan Manuela Velasco, Miquel Fernández, Víctor Dupla, Itziar Atienza, Paco Tous, Susi Sánchez y Eva Llorach. Tras su lanzamiento en la plataforma Atresplayer Premius, Atresmedia espera estrenar en abierto y en prime time la ficción en Antena 3.