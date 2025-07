Astrid Janer protagoniza 'La Encrucijada': "Las telenovelas conectan con el público por su crudeza"

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Antena 3 estrena este miércoles 2 de julio 'La Encrucijada', su nueva serie original. La ficción, remake de 'Sühan: Venganza y amor', cuenta entre sus ingredientes principales con el romance, la venganza y los conflictos familiares, elementos que llevan años conquistando a los fans de las telenovelas turcas.

"Todos podemos conectar con los temas que se tratan en 'La Encrucijada', pero también hay diferentes tramas que van hablando de cosas distintas y creo que hay varios frentes de interés", explica Astrid Janer en una entrevista concedida a Europa Press. "Pero creo que es la crudeza con la que se abordan algunos temas, que creo que apelan directamente al corazón del espectador. 'La Encrucijada' está abordando a los personajes desde un lugar muy humano, muy real", añade la actriz sobre la clave del éxito de las series turcas.

"Creo que la dirección de actores, el compromiso de los actores con la historia, creo que es desde otro lugar. Creo que se pretende hablar de personas reales, de conflictos importantes. Creo que hay algo muy humano en la historia", apunta Janer.

"El amor, el odio, la venganza, la familia, la enfermedad es lo que nos pasa a todos los seres humanos. Cada uno en su casa va a empatizar con diferentes historias, un poco más, un poco menos, como resultado de sus propias vivencias. Así que la verdad que entre todos los demás personajes de 'La Encrucijada', y con los nuestros, creo que no hay nada que no se toque, que alguien no pueda empatizar", expone por su parte Rodrigo Guirao, coprotagonista de la producción.

Pese al gran auge de las telenovelas, Guirao asegura que 'La Encrucijada' "va a sorprender desde el minuto uno". Los espectadores "van a ver unos paisajes espectaculares, una calidad de imagen bárbara y actores interpretando unos personajes que son muy enigmáticos en un principio. Van a tener ganas de saber qué pasa con cada personaje, cada persona, qué relaciones tienen, un final que los va a atrapar", adelanta.

SORPRESAS Y GIROS DRAMÁTICOS

"Van a encontrar una historia con sorpresas y giros dramáticos muy grandes que los van a sacar de lo que creen. Los va a llevar por otros caminos y eso va a resultar muy atrapante en el público", promete el intérprete.

Janer destaca también la complejidad de los personajes de 'La Encrucijada', que van "más allá de lo bueno y de lo malo" y que "van a tener motivos para hacer cosas".

Estos personajes son César y Amanda, dos jóvenes pertenecientes a familias rivales y marcados por heridas del pasado. César regresa a España tras más de dos décadas viviendo en México en busca de justicia por la muerte de su padre. Con lo que no cuenta es que en su camino se topará con Amanda, la heredera de su enemigo.

"Siento que los personajes no quieren estar solos, no quieren renunciar a su familia. Quieren hacer lo que necesitan hacer, tienen un propósito, quieren existir libremente, toman sus propias decisiones, pero no quieren perder a su familia. Y creo que para César y para Amanda la familia es lo más importante", comenta Janer.

Abel Folk, Isabel Serrano, Cristóbal Suárez, Candela Márquez, Paula Prendes, Antonio Velázquez, Silvia Marsó, Anna Silvetti, Samantha Siquieros o Ignacio Montes, Ángela Chica, Mauricio Abad, Saida Santana, Óscar de la Fuente, Raúl Sanz, Eduardo Velasco y David V. Muro completan el reparto de 'La Encrucijada'.

La serie se estrena este miércoles 2 de julio en Antena 3 a las a las 22:50 horas y los primeros episodios ya están disponibles en atresplayer.