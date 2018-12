La cuarta parte del consumo total de Operación Triunfo proviene de plataformas online

Publicado 10/12/2018 17:51:03 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Según un estudio elaborado por Kantar Media, en colaboración con YouTube y RTVE, el consumo mediante plataformas digitales en Operación Triunfo ha sido de un 22%, mostrando que "el gran fenómeno social" en el que se convirtió el talent show fue fruto de la complementariedad entre audiencias online y espectadores por emisión tradicional por televisión. Algo que llegó a aumentar la cobertura del programa en un 9%, logrando llegar, prácticamente, al 45% de la población.

El estudio, presentado este lunes en Madrid en un acto que contó con la presencia Eduardo Nafría, director de Insights y desarrollo de negocio de Kantar Media y al que asistieron Justine Ryst, directora de YouTube para el sur de Europa; Tinet Rubira, director de Gestmusic Endemol, e Ignacio Gómez, director de RTVE Digital e Investigación, analiza el impacto de las diversas estrategias transmedia del formato, en las que el público joven logró ser el principal motor de su éxito en las plataformas digitales.

Los datos muestran que el consumo del público en cada una de las modalidades disponibles se complementa al pertenecer a diferentes grupos de edad. Así, el público mayor de 55 años es el que más ve el programa a través de la televisión tradicional, lo opuesto al público entre 18 y 24 años, cuyas cuotas se dividen prácticamente en un 50% entre consumo por televisión tradicional y consumo en plataformas digitales (38,2% por YouTube, 11,6% por RTVE.es).

Un alcance, el de este último segmento, muy importante para el programa. "Es verdad que 'OT' es un programa familiar, pero son los jóvenes los que llenan los conciertos", señaló Rubira.

La estrategia para que ambas audiencias no solo se completamente sino que se retroalimenten consistió, según explicó Nafría, en un planteamiento de contenido exclusivo y adaptado al lenguaje de cada formato, televisión tradicional, el canal oficial del talent show en YouTube y el contenido multimedia ofrecido en el servicio A la Carta de RTVE.

Muestra de ello fue cómo en enero de 2018, mes en el que 'Operación Triunfo' obtuvo sus mejores datos de audiencia, obtuvo 5.788.000 espectadores de sus plataformas digitales (divididas entre YouTube y el servicio A la Carta) que, sumados a los 18.383.000 espectadores que tuvo el talent show mediante televisión tradicional, logró llegar a un 45% de la población, provocando que el consumo aumente tanto en televisión como en plataformas online, creándose lo que han definido como "un círculo virtuoso".

Así, destacan como la multiplicidad de plataformas con contenidos exclusivos contribuyó a que el consumo, tanto en TV como en online, fuera creciendo a lo largo del concurso. Así, y adeemás de fidelizar al público joven, la gala en directo de los lunes en televisión aglutinaba a muchos espectadores que habían consumido contenidos online en las distintas plataformas de Internet a lo largo de la semana.

No obstante, también Rubira apunta a que, pese que los datos muestran un continuo ascenso del visionado online, 'Operación Triunfo' "no se podría renovar" si solo produjese contenido digital. Algo similar apuntó Ignacio Gómez, que comentó que "la emoción no es un fenómeno que haya cambiado tanto", aunque sí destaca la gran importancia de la influencia del actual mercado digital que, en palabra de Justine Ryst, tiene que tener "una evolución sostenible".