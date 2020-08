La docuserie 'Becoming: Ha nacido una estrella' llega a Disney+ el 18 de septiembre

Escena de la serie documental 'Becoming: Ha nacido una estrella'

Escena de la serie documental 'Becoming: Ha nacido una estrella' - DISNEY

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Becoming: Ha nacido una estrella', la nueva docuserie de Disney+, se estrenará en la plataforma el viernes 18 de septiembre. La serie narra la trayectoria de 10 grandes talentos del deporte, la música o la interpretación, y muestra desde sus inicios hasta los éxitos que los han impulsado hasta el estrellato.

Entre los protagonistas de esta serie documental están Anthony Davis, jugador profesional de la NBA; Caleb McLaughlin, actor de la popular serie 'Stranger Things'; Rob Gronkowski, jugador profesional de fútbol americano; Ashley Tisdale, actriz y cantante conocida por la saga 'High School Musical'; Nick Cannon, cantante y productor, y Candace Parker, jugadora de la NBA.

Cada episodio se centra en una visita a la ciudad natal del protagonista y recorre los lugares donde creció y marcaron su vida. Además, la docuserie cuenta con entrevistas a miembros de su familia, entrenadores, profesores, mentores y amigos que comparten anécdotas y enfoques y revelan cómo se convirtió en una estrella.

'Becoming: Ha nacido una estrella' es una producción de ESPN Films, The SpringHill Company, Wheelhouse Entertainment's Spoke Studios, y ITV America para la plataforma de The Walt Disney Company, Disney+.