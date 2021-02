Una guionista de Emily in Paris lamenta que su serie esté nominada a los Globos de Oro y Podría destruirte no

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

Emily in Paris ha sido nominada a dos Globos de Oro en las categorías de mejor actriz para Lily Collins y mejor serie de comedia o musical. Deborah Copaken, guionista de la ficción, no parece muy contenta de las candidaturas, y ha expresado sus sentimientos encontrados al descubrir que su ficción tiene dos nominaciones y Podría destruirte no opta a ningún galardón.

"Querida Michaela Coel: soy guionista de Emily in Paris, pero tu serie es mi serie favorita desde los albores de la televisión, y esto está simplemente mal. Me encantó Podría destruirte, y te doy las gracias, personalmente, por darnos tu corazón, tu mente, tu resistencia y tu humor, tuiteó Copaken dirigiéndose a la creadora de la producción.

Dear @MichaelaCoel: I was a writer on Emily in Paris, but your show was my favorite show since the dawn of TV, & this is just wrong. I loved I MAY DESTROY YOU, and I thank you, personally, for giving us your heart, your mind, your resilience, & your humor. https://t.co/5KcTVdkZLQ