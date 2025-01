Los hermanos Caballero ('Muertos S.L.') defienden la comedia humana frente a la IA: "Hay que tener alma para hacer reír"

- La segunda temporada de la serie protagonizada por Carlos Areces, Adriana Torrebejano, Amaia Salamanca y Diego Martín arranca en Movistar Plus+

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este jueves 16 de enero llegan a Movistar Plus+ los dos primeros episodios de la segunda temporada de 'Muertos S.L', ficción creada por Alberto y Laura Caballero ('Aquí no hay quien viva', 'Machos alfa'). Con una carrera consolidada en el género, los realizadores han vuelto a hacer un alegato en favor de la comedia, argumentando que, a pesar de que se suele considerar un género más fácil que el drama, la realidad es bien distinta. Tanto es así que, según han comprobado, la Inteligencia Artificial todavía no ha llegado a dominar el arte de hacer reír, algo para lo que se necesita "tener alma".

"Si el algoritmo aprende antes a escribir un texto dramático decente que a escribir un texto cómico decente, igual hay que empezar a repensarse que la comedia no es el género tonto, sino el género más complicado", ha razonado Alberto Caballero en una entrevista concedida a Europa Press. El creador recordaba cómo, por hacer la prueba, habían usado ChatGPT para elaborar un pequeño diálogo de una obra de teatro sobre dos hermanas enfrentadas y el resultado había sido "viable" aunque basado en "topicazos", mientras que, al repetir el procedimiento con personajes de 'La que se avecina' aquello, más que comedia, parecía terror.

"Creo que tienes que tener alma para para hacer reír sinceramente", ha expresado Laura Caballero, segura de que, por mucho que la IA mejore, no podrá imitar totalmente la comedia humana. Menos optimista se muestra su hermano, que ha apuntado que antes tampoco se creía que una máquina pudiese llegar a ganar a un humano al ajedrez y ahora, lo imposible es lo contrario.

"Yo no sé si lo va a conseguir o no, lo que sí estoy casi seguro, es que a nosotros nos va a pillar jubilados, con lo cual es un problema al que se tienen que enfrentar futuros guionistas de comedia a los que deseo mucha suerte", señalaba con humor.

UNA SERIE "TERAPÉUTICA"

Ambientada en una funeraria y centrada en las relaciones laborales y el día a día en una pequeña empresa, como ya hiciera en su primera etrega 'Muertos S.L' aborda sin tapujos un tabú como la muerte, algo que puede resultar "terapéutico" para algunos.

"Incluso gente que estaba pasando un momento malo precisamente por la muerte de alguien cercano nos ha dado las gracias por la serie, porque dicen que les ha ayudado a pasarlo mejor", han señalado los Caballero. Así, Ascen López, que encarna a Nieves, cuenta que le emocionó leer en redes sociales sobre una chica que había conseguido reírse y rebajar el dolor por primera vez desde que muriera su pareja viendo la ficción.

"Es una serie que se presta mucho a lo que está pasando un poco la sociedad, que estamos concibiendo la muerte y la despedida de nuestros seres queridos de una manera un poco menos oscurantista, menos cristiana para un sector de la población", ha expuesto el guionista y director, explicando cómo la ficción bebe de ese cambio en el pensamiento.

Así, los Caballero argumentan que actualmente uno es más libre de decidir no solo cómo quiere despedir a otros, sino también cómo quiere ser despedido llegado el momento. "Yo creo que la gente se está rebelando un poco contra el hecho de, bastante doloroso es ya perder un ser querido -o no- y a lo mejor, pues te pide más el cuerpo celebrarlo y luego la gente también va siendo más cachonda a la hora de pedir sus últimas voluntades", han expresado.

OTRAS FORMAS DE TRATAR LA MUERTE

Por su parte, Carlos Areces, que en la ficción da vida a Dámaso, valora el cambio de perspectiva hacia la muerte desde otro ángulo. El actor, que tiene publicado un libro de fotografías 'post mortem' señala que a finales del siglo XIX y principios del XX, la mortalidad no solo era más habitual, sino también un "hecho mucho más presente y más cercano".

https://youtu.be/bP_6jHqGs3Q?si=okE7GxbMSm1nyE_8

El intérprete observa, por ejemplo, cómo antes eran comunes los velatorios en casa, con todos los vecinos yendo a despedirse del difunto acostado en su propia cama, "y sin embargo, ahora ponemos todo tipo de pantallas para no tener ese contacto" y son otros, como precisamente los empleados de las funerarias, los que se hacen cargo de ciertos trámites.

A este respecto, Areces remarca también las diferencias culturales, contando que "en Puerto Rico y en algunos países de África hacen funerales que para nuestro punto de vista occidental es un delirio porque lo que hacen es coger al muerto, ponerle una ropa muy de andar por casa, con la que él se sentía más cómodo, que puede ser desde un chándal hasta la bata o un pijama, y colocarle tomando cervezas en la mesa del bar donde le gustaba estar siempre, subido a su moto o conduciendo su taxi". "Es otra manera de vivirlo", asegura.

La temporada 2 de 'Muertos S.L' está compuesta por seis episodios, que llegarán de dos en dos cada semana a Movistar Plus+ desde el próximo 16 de enero. El equipo ha revelado que ya hay una tercera temporada rodada. Junto a Areces y López, completan el reparto de la ficción Salva Reina, Aitziber Garmendia, Adriana Torrebejano, Diego Martín, Gerald B. Filmore, Amaia Salamanca, Roque Ruiz y Lorea Intxausti, entre otros.