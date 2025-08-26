'El inmortal' rueda una temporada final "muy bestia" y "muy femenina" que llevará a la banda hasta Miami

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

'El inmortal', la serie protagonizada por Álex García y María Hervás, volverá a Movistar Plus+ con su tercera y presuntamente última temporada, que ya se encuentra en pleno rodaje. La serie, creada por José Manuel Lorenzo y basada en la historia real de la banda los Miami, promete un desenlace "muy bestia" y también con un marcado toque femenino, ya que en esta última entrega el personaje de la Rubia, encarnado por Teresa Riott, tomará el testigo de José Antonio al frente del clan.

"Es muy bestia esta temporada", asegura Lorenzo en declaraciones en exclusiva a Europa Press durante la filmación de los nuevos capítulos. Un rodaje que, adelanta, llevará al equipo de 'El inmortal' hasta Miami en septiembre. Un mes que se presenta sin duda ajetreado para el cineasta, pues tiene también prevista la presentación en el Festival de San Sebastián de 'Anatomía de un instante', miniserie sobre el 23-F protagonizada por Álvaro Morte y Eduard Fernández que también se verá en Movistar Plus+.

"Nos hemos lanzado por mar, por barco, en Miami... Hemos hecho un esfuerzo de localizaciones", explica el creador, que asegura que en esta nueva entrega no se han limitado a continuar la historia, sino que han tratado de hacer "algo rompedor y diferente". "La última temporada tiene mucho más que ver con esa trama emocional y personal que con otras cosas", asegura. "Realmente íbamos a hacer una única temporada y llevamos tres. No creo que hagamos una cuarta", señala, aunque apuntando: "El futuro de la serie nunca lo sabemos nosotros". La temporada 3 se encuentra actualmente en pleno rodaje, con vistas a ver la luz en 2026.

En esta entrega, la Rubia, el personaje interpretado por Riott, sustituirá a José Antonio como nueva líder de la banda. "Yo veo una temporada muy femenina", asegura la actriz de 'Valeria' o 'Cuéntame'. A propósito de su personaje en 'El inmortal', la interprete explica que en los nuevos capítulos "no hay un toreo por que sea mujer como en las otras temporadas, que sí que había personajes que dudaban más de ella". Al ocupar un alto cargo, su personaje se ve en la tesitura de tener que "demostrar el doble que si fuera un hombre", algo con lo que cree que "muchas mujeres se verán identificadas".

CUATRO DÍAS EN UNA TEMPORADA DE SEIS CAPÍTULOS

"Todo es una tensión constante durante cuatro días", explica Rafa Montesinos, director de la serie junto a David Ulloa. Ambos ya habían trabajado juntos en títulos como 'La caza. Tramuntana' y 'Perdida'. "Tenemos mucha química y mucha complicidad", afirma Montesinos. "Rodando es fácil encontrarte con problemas, y él siempre les da la vuelta", relata Ulloa a propósito de su compañero, añadiendo que "siempre busca lo bueno de cada situación".

Los nuevos episodios orbitarán en torno a tres tramas entrelazadas en las que "el tiempo es un enemigo más", en palabras de Montesinos. Por su parte, Ulloa describe el conflicto de esta temporada como "una olla a presión" y asegura que es en la que "más se marca el arco de los personajes". Según Riott, "es muy reducido en el tiempo pero muy amplio en acciones", pues, explica, "pasan muchísimas cosas" y el ritmo "es muy frenético".

García, que lleva encabezando el reparto de 'El inmortal' desde su primera entrega dando vida a José Antonio, apunta que "todos los personajes tienen una identidad más fuerte que en otras temporadas". El intérprete coincide con sus compañeros de reparto en destacar el trabajo de los directores haciendo que la serie "crezca en el set".

Respecto a su personaje, asegura que en las anteriores temporadas continuaba a pesar de las circunstancias "como una apisonadora", pero que esta vez el espectador podrá identificarse y "meterse en su piel" más que nunca. "Son seres absolutamente destrozados, rotos, que, sean conscientes o no, no están haciendo nada bueno y les pasa factura", explica.

Catalina Sopelana, que interpreta a Carmen, la hermana de José Antonio, apunta que la serie "habla de un momento que a mucha gente le interesa ver". "Los Miami fue como algo mitológico en Madrid", afirma Ulloa al respecto. No obstante, apunta que adentrarse en la profundidad de los personajes más allá de la trama en torno al narcotráfico ha sido, en su opinión, lo que ha dotado a 'El inmortal' de una identidad propia.

Junto a los ya mencionados Riott, García, Hervás y Sopelana, vuelven a retomar sus roles en esta tercera temporada Marcel Borrás, Iván Massagué, Irene Esser, Jon Kortajarena y Gonzalo de Castro. Además, se incorporan al reparto Pablo Molinero, Gala Bichir, Carlos Scholz, Olaya Caldera y Pepe Lorente. 'El inmortal' es una producción de Movistar Plus+ y DLO Producciones.