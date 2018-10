Los Javis recorren el Ganges en Planeta Calleja

Actualizado 15/10/2018 15:55:42 CET

Jesús Calleja continúa la ruta por el río Ganges tras completar su primera expedición con la actriz Blanca Portillo. Ahora, el presentador prosigue su curso junto a los directores Javier Ambrossi y Javier Calvo.

En este nuevo episodio de Planeta Calleja, que se estrenará próximamente en Cuatro, el aventurero leonés y Los Javis vivirán una inmersión cultural en la India conociendo los principales lugares sagrados del hinduismo y con destino final en uno de los festivales más importantes del mundo hindú, el Ram Leela.

Su viaje arranca en la confluencia de los ríos sagrados Ganges y Yamuna, en la ciudad de Allahabad. Es el lugar de baño más sagrado para los hindúes y la reunión religiosa más grande del mundo, donde se llegan a juntar cerca de 100 millones de personas.

El viaje proseguirá luego rumbo a Benarés, el corazón de la espiritualidad de la India. Los hindúes creen que todo aquel que muere en Benarés y es incinerado en el Ganges, va directamente al Nirvana y se ahorra las reencarnaciones. Por este motivo, miles de personas viajan cada año hasta allí para esperar la muerte.

