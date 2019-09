Mercedes Milá regresa a Movistar+ con su "personality" 'Scott y Milá': "La lucha feminista sigue siendo urgente"

Publicado 17/09/2019 14:53:18 CET

Mercedes Milá regresa a Movistar+ con la nueva temporada 'Scott y Milá', la apuesta de la cadena que convenció a la periodista para volver a televisión. Este "personality" vuelve con cuatro nuevos episodios en los que Milá abordará temas como la fama, el amor o la depresión. Un programa en el que su presentadora, comprometida con el cambio social, comprobó que "la lucha feminista sigue siendo urgente".

Durante la presentación de estas nuevas entregas en Madrid a la que asistió Europa Press, Milá recordó una anécdota del rodaje, en concreto, cuando el equipo se desplazó a un campo de refugiados en Grecia. "En el suelo, había dos literas que teníamos que compartir con una familia de dos niños, padre y madre, muy apretados", explicó.

"Y yo le pregunté a ella: '¿Dónde duermes tú?', y me contestó: 'Si mi marido está, él duerme en la cama y yo en el suelo'", relató Milá. Algo que, para la periodista, pone de relieve "la dichosa costumbre de que el hombre pase por encima de la mujer". Una cuestión que abordará el programa en el capítulo titulado 'Mujeres', donde participa la Fundación Ana Bella.

'Scott y Milá' se preocupa de la incidencia social de su contenido, algo que Milá quería hacer desde hace tiempo pero que no fue posible debido a la negativa de Paolo Vasile. La que fuera presentadora de Gran Hermano pidió al mandamás de Telecinco realizar un "programa social". "Me dijo que era una tontería, pero [Paolo Vasile] ha resultado estar anticuado: lo que ahora marca la felicidad y la vida social es ayudar a otros", sentenció.

MERCEDES MILÁ, "MÁS PERSONAL QUE NUNCA"

La veterana presentadora, que lleva a sus espaldas 46 años de carrera en televisión, ha cambiado el directo por el "personality": las cámaras invaden los momentos más íntimos de la vida de Mercedes Milá, que queda reflejada "más personal que nunca", como explica María Ruiz, directora de Zanskar producciones.

"Esta apuesta es muy distinta y tiene ese valor, son cosas que nunca había hecho antes y que te exponen más que nunca, además, sin darle mucha importancia", explica la productora, a la que secunda Milá. "Otras cosas que no tenían sentido aquí lo tienen porque es contenido, es formato. Cuando estoy en casa de mis padres, cuando hablo con mi hermano, cuando aparece mi familia... todo eso es formato", sentencia.

Eso sí, Milá destaca el respeto de la producción por su vida privada. "Trabajar en un plató es muy arriesgado, pero trabajar en manos de María Ruiz y sus editores es el colchón de seguridad más grande que he tenido en mi vida", explica. Algo que concreta la productora en relación al trabajo de grabación y edición de 'Scott y Milá': "Grabamos muchísimas horas, quizá unas 100 por cada capítulo".

"SABÍAN QUE ESTABA MAL, QUE NO PODÍA SEGUIR"

Milá dejó 'Gran Hermano' después de 16 años como presentadora para adentrarse en nuevos proyectos después de que no llegara a un acuerdo con la cadena, algo que no ha modificado su relación con Vasile. "Le conozco muy bien, le tengo un enorme cariño, pero no entendió que yo era mucho más moderna que él", destaca, orgullosa, la periodista.

Aunque la presentadora ha pasado gran parte de su carrera en la televisión en directo y el plató, confiesa que ya no lo echa de menos. "Ahora no, aunque para mi un plató es como mi habitación, porque me gusta mucho lo que he aprendido allí", explica. "La magia de un plató en directo es lo imprevisible, el que no lo consiga, que se retire y busque trabajo en otro sitio", sentenció.

"Pero una vez que corto, corto", afirmó Milá en referencia a su despedida de 'Gran Hermano'. "No entendí que no me creyeran. Veían cómo llegaba al camerino, sabían que estaba mal, que no podía seguir, que habría seguido por respeto a todo el equipo y a costa de mi salud". "Sólo pedía un poco de parné y que Paolo [Vasile] me diera un programa social", concluyó.

MOVISTAR RENUEVA 'SCOTT Y MILÁ'... Y TRES PROGRAMAS MÁS

Las aventuras de Milá y su fiel compañero Scott continuarán en Movistar+, que ha anunciado durante la presentación una nueva entrega del espacio que presenta la periodista. Además de 'Milá y Scott', la cadena ha anunciado la renovación de 'Las que faltaban', 'Dar cera, pulir cero' y 'El cielo puede esperar'.

Así lo ha confirmado Fernando Jerez, director de programas de Movistar+, que ha explicado que, para #0, ésta ha sido "la mejor temporada de su historia". "Los cuatro estrenos que pusimos en marcha en el primer semestre vuelven, por lo que han tenido éxito", aseguró Jerez en relación a las renovaciones de la cadena.