Michelle Jenner: "El Continental no tiene nada que envidiar a Juego de Tronos"

Actualizado 19/06/2018 18:57:24 CET

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Michelle Jenner y Álex García protagonizan El Continental, la nueva serie de RTVE en colaboración con Gossip Events y creada por el productor, director y guionista Frank Ariza. Una ficción ambientada en un mundo clandestino que relatará el nacimiento de la primera mujer gánster y que sus propios protagonistas llegan incluso a comparar con Juego de tronos, un título al que, aseguran, no tiene "nada que envidiar" en cuanto a sus muertes inesperadas y evolución de sus personajes.

El Continental es un drama ambientado en los años 20, donde el personaje interpretado por Jenner (Andrea) regenta un pequeño bar con su padre, hasta que Ricardo (Álex García) aparece en su vida y decide hacer de El Continental el "lugar de moda" para la gente del pueblo e, incluso, para las mafias. Con la llegada de Ricardo, Andrea deberá tomar la decisión de pasar a la acción y convertirse en una 'femme fatale'. "Crecerá ante la adversidad", afirma la actriz en una entrevista a Europa Press durante la presentación del rodaje en Madrid.

Los protagonistas confiesan que el inicio de su relación "no empieza muy bien", sin embargo ambos se ven irrefrenablemente atraídos el uno por el otro. "Hay una atracción. A ella le interesa ese punto malo y oscuro" de Ricardo, "y a él también le gusta esa mujer que hace tambalearse esas cosas que tiene en la cabeza", confiesa Jenner.

Álex García cree que el espectador empatizará mucho con su personaje, a pesar de ser un "hombre que se rodea de gente oscura" y metido en negocios turbulentos por culpa de su tío, Baena, encarnado por Roberto Álamo. El actor adelanta que Ricardo se convertirá en un ser "vulnerable" tras conocer a Andrea, y que deberá tomar decisiones muy difíciles.

REFERENTES MUY CONOCIDOS

Según Secun de la Rosa, que interpreta a Francisco, El Continental "es una serie que sorprende". "Se parece un poco a Juego de Tronos. Hay muchas muertes que no te esperas y personajes que evolucionan", apunta. El actor no es el único en comparar El Continental con la exitosa producción de HBO, Jenner elogió la serie creada por Frank Ariza y afirmó que "no tiene nada que envidiar a Juego de Tronos".

Pero la ficción basada en los libros de George R.R. Martin no es la única referencia. Westworld, Peaky Blinders e incluso el filme Moulin Rouge, son algunos de los títulos que, según Jenner, vendrán a la mente de los espectadores. Y a pesar de estas múltiples "referencias", El Continental "es un conjunto muy novedoso que adquiere una sensación como de cuento".

Un cuento ambiendo en un club en el que cabe casi de todo, desde un ring hasta un escenario que acogerá variopintos números musicales que harán las delicias de los mafiosos que visiten El Continental. Chanel Terrero será la encargada de poner el ambiente musical al club clandestino. Mientras que Christian Sánchez, y la cocineras María Isabel Díaz y Mariola Fuentes, intentarán satisfacer a los clientes.

LA MUJER, EL CENTRO DE EL CONTINENTAL

Durante la presentación de la serie el director de contenidos canales y programas de TVE, Toni Sevilla, ha explicado que la trama de El Continental se centra en la lucha entre "el bien y el mal" y, sobre todo, en el "empoderamiento de la mujer".

El rodaje se está llevando a cabo en distintos escenarios entre los que destaca la antigua estación de tren de Príncipe Pío, en la finca Gózquez y un plató situado en San Sebastián de los Reyes que alberga los decorados que corresponden a las calles de El Continental.

La serie de Ariza ha conseguido agrupar un reparto de lujo, encabezado por Michelle Jenner, Álex Garcia y Roberto Álamo. Completan el elenco Raúl Arévalo, Fernando Tejero, Paz Vega, Eloy Azorín; Christian Sánchez, Antonio de la Torre; Juan José Ballesta; Estefanía de los Santos; Franky Martín; Secun de la Rosa; María Isabel Díaz; entre otros.