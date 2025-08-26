Planeta lanza el cartel de la serie 'Las hijas de la criada', la adaptación del libro de Sonsoles Ónega

Cartel de la serie 'Las hijas de la criada'. - PLANETA

Planeta ha lanzado este martes el cartel de la serie 'Las hijas de la criada', la adaptación televisiva original de Antena 3 del libro de Sonsoles Ónega, ganador del Premio Planeta 2023. Esta serie también estará disponible en atresplayer.

Verónica Sánchez, Carlota Baró, Judith Fernández y Martina Cariddi, caracterizadas como sus personajes en 'Las hijas de la criada', protagonizan el póster de la ficción de Atresmedia.

Alain Hernández completa el reparto principal, junto a un elenco del que también forman parte Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Rios, Carlos Villarino, Carmila Bossa, Alba Loureiro y Alejandro Vergara

'Las hijas de la criada', un drama ambientado entre Galicia y Cuba a principios del siglo XX, ofrece un retrato de la época; un relato repleto de intrigas, amores prohibidos, lucha de clases, traiciones y envidias

Esta adaptación es una producción de Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia. Las grabaciones han tenido lugar en Galicia, Madrid y Canarias.

Con la obtención del Premio Planeta 2023, 20 ediciones a sus espaldas y más de medio millón de ejemplares vendidos, Las hijas de la criada fue el título literario más vendido del año 2023. Esta adaptación audiovisual es fruto del acuerdo con Planeta Book & Film Rights.

Los derechos de traducción de la obra han sido ya vendidos en Italia, Francia, Portugal, Rumania, Bulgaria, Hungría, Mongolia y Rusia. La escritora y periodista Sonsoles Ónega sumerge al lector en esta novela en un relato histórico repleto de intrigas, deslealtad y pasiones ocultas, cuyas protagonistas luchan sin descanso por aquello en lo que creen firmemente: su familia, su trabajo y sus derechos.