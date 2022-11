Ricardo Gómez protagoniza 'La Ruta' en Atresplayer: "Ya quisiéramos ahora tener esa libertad creativa y ese ingenio"

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este domingo 13 de noviembre llega a Atresplayer Premium, 'La Ruta', una serie que a través de las vivencias de un grupo de amigos refleja aquel movimiento musical y de ocio que se dio en la Valencia de los años 80 y 90 y que se denominó 'La Ruta del Bakalao'. Un fenómeno cargado de "excesos, fiesta y desfase", pero que también contó con notable componente "cultural y artístico", tal y como destaca Ricardo Gómez, uno de los protagonistas de la ficción.

Antes de entrar en el proyecto, reconoce el actor, tenía un concepto de La Ruta del Bakalao "parecido al de cualquier persona", pero al investigar un poco su percepción cambió casi radicalmente. "Yo no tenía información mucho más allá del estereotipo y el cliché que está en el imaginario colectivo: los peinados cenicero, los parkings, la música chunda-chunda terrorífica y un poco todo el desfase descontrolado", recuerda Gómez en una entrevista concedida a Europa Press.

Así, tras dejar claro que la serie no mira para otro lado y "no obvia ni 'romantiza' esa parte más excesiva" del fenómeno, el actor asegura que "una vez que uno se pone a investigar, lee libros y se documenta, te das cuenta de que no todo era eso" y que tras La Ruta del Bakalao había "mucho más" que los estereotipos, la mayoría negativos, a los que se ha visto reducido el movimiento.

"No me imaginaba que hubiese tanto concepto cultural y artístico detrás de este movimiento. Hay libros acojonantes como 'La ruta gráfica' sobre la evolución de las cartelerías y los grafismos. Ya quisiéramos ahora para anunciar un concierto o una fiesta esa libertad creativa y ese ingenio. Y no solo los carteles, la evolución de la música y cómo se empezó a hacer algo que antes no se hacía, como mezclar dos vinilos... u otro tipo de cosas que nacen de un despertar y una inquietud artística que yo no conocía", afirma.

VIVIR LA FIESTA, NO CONTARLA EN REDES

Gómez, que en la serie da vida a Sento, un empresario que ha hecho del mundo de la noche el motor de su éxito, destaca que otra de las cosas que más le sorprendió de aquellos años, es que la gente que salía iba a "vivir" la fiesta en discotecas tan míticas como Puzzle, Espiral, Spook, Barraca o Chocolate no estaba pendiente del móvil como ahora. Y es que, todas las experiencias eran quizá más auténticas antes, sin redes sociales y sin tanto "postureo".

"En La ruta la gente está en la discoteca dándolo todo con los amigos y nadie estaba pendiente de contarlo, lo estaban viviendo. Esa es un poco la diferencia que yo veo, aún sin haber vivido esa época, la autenticidad. No se estaba tan preocupado por contarlo, se vivía y ya está", expone Gómez que subraya que ahora en una discoteca o en un concierto "no sabes quién está escribiendo a su madre, quien no te está grabando".

"Hemos entregado nuestra libertad de imagen, estamos mucho más expuestos", denuncia el intérprete que si bien reconoce que decir que antes éramos más libres que ahora le parecería "una locura", sí cree que "en relación con la autocensura impuesta por no querer molestar en las redes" y en la "exposición masiva", hemos perdido autenticidad.

"Ahora, incluso a la hora de conocer gente, es mucho más fácil alterar la realidad. Como en tu muro de Instagram, que es la máxima alteración de la realidad, o juntarte con gente y darte cuenta de que la persona con la que has quedad ha pasado más tiempo contestando al Whatsapp que mirándote. Y por desgracia hay gente así, mucha", reflexiona.

UNA SERIE PARA ACERCAR GENERACIONES

Gómez, además, confía en que, ese a contar con tonos muy distintos, con 'La Ruta' se de un fenómeno parecido a 'Cuéntame', la serie que lo lanzó a la fama, y sirva para reunir y acercar un poco a diferentes generaciones delante de la pantalla: para que los hijos entiendan cómo se divertían sus padres y los padres recuerden que también fueron jóvenes.

"Eso yo ya lo he vivido en 'Cuéntame'. Había quien miraba la serie para recordar y revivir y quien la veía para conocer cómo habían sido las cosas, la realidad de sus padres y sus abuelos que no había vivido", señala el actor que espera "que pueda pasar algo parecido" con 'La ruta', una serie que despierta la curiosidad de quienes la han vivido y de los que no: "Tengo muchos amigos de mi edad, incluso más jóvenes, que se mueren por saber cómo fue. Y también conozco gente de más edad que vivió La ruta, que fue incluso a algunas de esas míticas discotecas, y... ¡cómo no van a querer ver la primera ficción que lo lleva a la pantalla!".

De hecho, Gómez recuerda que cuándo los creadores de la serie se acercaron a gente que había vivido la ruta, para asesorarse y recrear de forma más fiel todo aquel movimiento, "se encontraron a algunas de figuras de la época un poco reacias diciendo: 'A ver qué váis a contar'". "Pero sin tener el beneplácito de todo el mundo, habrá gente a la que le guste y gente a la que no, sí tenemos el de algunas figuras del movimiento que ya han visto algunos capítulos y nos han felicitado por la representación de la época y lo ajustado que está todo a cómo fue", sentencia.

Àlex Monner, Claudia Salas, Elisabet Casanovas y Guillem Barbosa completan el reparto principal de la nueva serie original de Atresmedia Televisión en colaboración con Caballo Films creada por Borja Soler y Roberto Martín Maiztegui y que está compuesta de ocho capítulos que llegarán cada semana a AtresPlayer Premium.