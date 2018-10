La serie de Javier Cámara y el programa de cine de Nacho Vigalondo, grandes apuestas de TNT para su nueva temporada

Publicado 13/09/2018 15:38:34 CET

TNT ha presentado los contenidos de su nueva temporada, en la que las grandes apuestas serán Vota Juan, una serie cómica protagonizada por Javier Cámara, y el programa dedicado al séptimo arte, aun sin título, conducido por el director español Nacho Vigalondo.

"Juan es un tipo mediocre que ha llegado al límite de lo que podía aspirar. Y de repente, su ansia le lleva a cometer muchos errores y a faltarle el respeto a mucha gente", así describe Cámara a Juan, su personaje en la nueva ficción de TNT, que quiere "ser un gran servidor público pero la gente no empatiza con él".

Para meterse en la piel de este anodino ministro de agricultura, que quiere presentarse a las elecciones primarias de su partido político, el equipo de la ficción se fijó en varios ejemplos actuales, ya que hay "un gran caldo de cultivo" ahora mismo. Sin embargo, han querido reflejar la vida de "un hombre de perfil bajo" en la trastienda del poder.

Junto a Cámara estará María Pujalte, con quien compartió elenco en Siete vidas, y que en esta ocasión ejercerá de directora de comunicación del político. El guion corre a cargo de Diego San José, quien también creo el libreto de Ocho apellidos vascos y su secuela, Ocho apellidos catalanes.

Pese a reconocer, entre risas, que Vota Juan no ha gozado del gran presupuesto de una superproducción, Cámara está satisfecho con el trabajo y, sobre todo, con la incorporación de Etsy Quesada, conocida por su apodo Soy una pringada. "Yo no la conocía, ha sido una sorpresa increíble. Tiene algunas escenas dramáticas muy potentes, cómicas también", añade.

Por su parte, Vigalondo será el encargado de presentar un espacio dedicado a los cinéfilos en el que comentará los filmes que proyectarán: "Habrá películas de todo tipo, algunas las estamos buscando. Va a haber una parte del público que las va a discutir con nosotros".

Su función, tal y como expresa irónicamente, se limitará a "poner películas y a dar la brasa". Asimismo, su objetivo con este espacio, que todavía carece de título, es hablar del cine de una forma más cercana. "No me gusta la distancia, la arrogancia, la frialdad y la sensación de que si hablas de cine tienes que subir a un púlpito", apuntilla.

UNA ERA POST THE BIG BANG THEORY

Actualmente, uno de los frentes abiertos de TNT es el adiós de la famosa serie cómica The Big Bang Theory, que se despedirá tras su duocécima temporada. Sin embargo, para TNT no supone un problema ya que tienen varias opciones a estrenar: "Nos da pena que se acabe The Big Bang Theory pero hemos trabajado mucho para este momento, recalcan desde la directiva.

Entre las novedades que desembarcarán este nuevo curso estará The Rookie, una ficción cómica protagonizada por Nathan Fillion (Castle), que da vida a un cuarentón que decide incorporarse al cuerpo de policía de Los Ángeles. La otra gran apuesta, siguiendo el género policiaco, es FBI, una serie centrada en el cuerpo de seguridad estadounidense que deberá enfrentarse a numerosas amenazas en Nueva York.

Vikingos también formará parte de la próxima parrilla con el lanzamiento de su quinta entrega. No obstante, los acólitos de la serie basada en las conquistas de Ragnar Lothbrok y su familia tendrán que esperar para conocer la fecha de estreno en España, la cual se comunicará a través de las redes sociales de TNT, tal y como aseguran desde la cadena.