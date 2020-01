TCM retransmitirá en exclusiva la ceremonia de los BAFTA

Actualizado 08/01/2020 12:04:42 CET

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El domingo 2 de febrero a las 22.00 horas, el canal TCM retransmitirá la gala de los BAFTA. La emisión de premios, que estará comentada por los periodistas María Guerra y Juan Zavala, irá acompañada de una programación especial de la cadena, con títulos ya galardonados por la Academia Británica con la máscara dorada como 'Jesucristo Superstar', 'Taxi Driver' o 'Yo, Daniel Blake'.

Los premios, concedidos por la Academia Británica del Cine y la Televisión, se entregarán en el Royal Albert Hall de Londres en una ceremonia que estará presentada por el cómico británico Graham Norton y que contará, además, con una actuación exclusiva de El Circo del Sol.

Este año, las películas españolas 'Dolor y gloria' de Pedro Almodóvar y 'Klaus', dirigida por Sergio Pablos y Carlos Martínez López, figuran entre las nominadas de los premios británicos en las categorías de mejor película extranjera y mejor filme de animación, respectivamente.

'Joker', de Todd Phillips, encabeza las nominaciones con once candidaturas, seguida de 'El irlandés', de Martin Scorsese, 'Érase una vez en... Hollywood', de Quentin Tarantino, con diez candidaturas cada una y la triunfadora de los Globos de Oro, '1917' de Sam Mendes, que opta a nueve premios.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL

Para acompañar a la emisión de los premios, TCM ha preparado una programación especial dedicada a estos galardones. Así, el sábado 1 y el domingo 2 de febrero el canal emitirá películas que han ganado al menos una de las máscaras doradas diseñadas por el artista Mitzi Cunliffe: 'Julio César' de Joseph L. Mankiewicz, 'Yo, Daniel Blake' de Ken Loach, 'Taxi Driver' de Martin Scorsese, o 'La soledad del corredor de fondo' de Tony Richardson, entre otras.

Esta es la programación especial de TCM de cara a los BAFTA 2020:

Sábado, 1 de febrero:

11:50 'Julio César' (Julius Caesar, 1953) VOD

13:50 'La soledad del corredor de fondo' (The Loneliness of the Long Distance Runner, 1962) VOD

15:30 'Sábado noche, domingo mañana' (Saturday Night and Sunday Morning, 1960) VOD

16:55 'Doce hombres sin piedad' (Twelve Angry Men, 1957) VOD

19:30 'Un pez llamado Wanda' (A Fish Called Wanda, 1988) ESTRENO

20:20 'An Education' (An Education, 2009) ESTRENO

22:00 'El honor de los Prizzi' (Prizzi's Honor, 1985) VOD ESTRENO

00:10 'All That Jazz' (Empieza el espectáculo) (All That Jazz, 1979)

Domingo, 2 de febrero:

12:50 'Yo, Daniel Blake' (I, Daniel Blake, 2016) VOD

14:25 'Con faldas y a lo loco' (Some Like It Hot, 1959) VOD

16:25 'Jesucristo Superstar' (Jesus Christ Superstar, 1973)

18:05 'Missing' (Desaparecido) (Missing, 1982)

20:05 'Tootsie' (Tootsie, 1982)

22:00 Ceremonia de los Premios de Cine de la Academia Británica 2020 (2020 EE BRITISH ACADEMY FILM AWARDS, 2020) RETRANSMISIÓN EXCLUSIVA VOD

00:00 'Taxi Driver' (Taxi Driver, 1976)