Terror y Feria, la serie producida por Los Javis, llega a Atresplayer el 25 de abril

Actualizado 03/04/2019 14:21:03 CET

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Terror y Feria, la nueva serie original de Flooxer, se estrenará en Atresplayer, la plataforma de streaming de Atresmedia, el jueves 25 de abril. Compuesta por seis episodios autoconclusivos, la serie es creación de Benja de la Rosa y está producida en colaboración con Suma Latina, la productora de Los Javis.

La ecléctica comedia pretende aunar el terror con la comedia cañí y el folklore más icónico, según la cadena, y es la primera producción íntegra de Javier Calvo y Javier Ambrosi a través de su productora Suma Latina. La serie quiere invocar el espíritu de John Waters, Alfred Hitchcock, La Veneno o Chicho Ibáñez Serrador, todo al mismo tiempo, tal como reza su sinopsis:

"¿Por qué la madre de una niña poseída no puede ser una floklórica en horas bajas? ¿O una ex actriz del destape? ¿Por qué no puede haber un poltergeist en Zamora? ¿Por qué un espíritu no puede ser transexual?"

En la ficción que dirige Benja de la Rosa (La sexta alumna), participan intérpretes como Ana Morgade, Itziar Castro, Antonio Pagudo, Eloi Costa, Secun de la Rosa (hermano del creador), Etsy Quesada, Eva Llorach, Celia de Molina o José Lifante.

Terror y Feria se suma a los anteriores proyectos de Flooxer en ficción nacional y talento joven, donde han destacado series como Gente Hablando -galardonada como mejor serie de formato corto en el Festival Internacional de Lille-, Looser, El partido o la exitosa comedia de los Javis, Paquita Salas.

Los dos primeros capítulos de Terror y Feria serán presentados durante el Festival Carballo Interplay 2019 el viernes 5 de abril. El estreno de la temporada íntegra llegará a Atresplayer el 24 de abril.